Arboleda: ‘vamos haciendo las cosas bien, el ambiente está muy bueno’

Deportivo Independiente Medellín recibe este viernes a Alianza Petrolera, por la fecha 15 en la Liga BetPlay II-2022. Juan Guillermo Arboleda va de menor a mayor en su nivel con el poderoso, el lateral antioqueño habló previo a este encuentro y confía que pueda evolucionar más en su juego.



“Todos nos preparamos para aprovechar la oportunidad de la mejor manera, después de varios partidos sin ser titular, reaparecí en el clásico, voy sumando partidos, estoy creciendo en lo personal y en lo colectivo. Vamos haciendo las cosas bien, el ambiente está muy bueno, seguimos unidos, vamos en una racha positiva y esperamos seguir así”, indicó.

En cuanto a los compañeros para hacer dupla por la banda como Jordy Monroy y Felipe Pardo, Arboleda comentó que “Jordy (Monroy), Felipe Pardo, son jugadores con condiciones diferentes. Pardo es un jugador más de ataque, Jordy conoce la posición de lateral y me ha podido ayudar más en replegarnos, pero Pardo le mete ganas y también me colabora y entre todos queremos sacar esto adelante”.



Sobre el rival, Juan Guillermo expresó que “Alianza Petrolera es un equipo que le tengo mucho cariño, jugué tres años allá. Cuentan con un gran técnico como Hubert Bodhert, en este momento no encuentran con los resultados, pero no dejan de ser complicados. Nosotros debemos buscar el resultado, sumar un triunfo para estar más cerca de la clasificación. Estar en nuestra casa es muy importante, el Atanasio es una de las mejores canchas del país. Contar con el apoyo de nuestra hinchada es muy bueno. Alianza Petrolera es un equipo muy difícil, hay que estar muy atentos, muy unidos y hacer las cosas de la mejor manera”.



Sobre el momento del equipo, el lateral precisó que “tácticamente, el profesor nos pide que cuando salimos al ataque, me pide que me quede con los centrales, los extremos ocupan la banda. Pero si tengo la posibilidad de atacar, lo hago, pero hay que estar bien parados. Con Víctor Moreno y Andrés Cadavid nos entendemos muy bien y adelante, los compañeros entienden los movimientos y están resolviendo. La tabla está muy apretada, pensamos en nuestro trabajo. El equipo está muy unido, mentalizado en la clasificación, venimos sumando muchos triunfos y esperamos seguir así”.



Finalmente, el jugador habló sobre el presente colectivo y lo complejo que fueron los partidos anteriores en Itagüí y Envigado. “Es positivo el crecimiento del nivel, vamos a necesitar de todos por la seguidilla de partidos que tenemos. En la posición que me toque jugar, con la mayor disposición para aportarle al equipo y que podamos sumar buenos resultados. Nos tocaron dos partidos con canchas en mal estado, no pudimos tener mucho la pelota, nos tocó lanzar mucho y apretar arriba. Contra Envigado, después de ir perdiendo logramos remontar el resultado”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8