Marrugo palpita con el clásico paisa: 'hace mucho rato no se gana'

Uno de los regresos esperados por la hinchada del Deportivo Independiente Medellín era Christian Marrugo, el cartagenero jugó su último clásico con la camiseta poderosa en 2017 y cinco años después, busca aplicar la ‘ley del ex’ y poner a celebrar a los poderosos, quienes no se llevan un clásico contra Nacional desde el 6 de octubre de 2018.



“Sabemos lo que nos jugamos en el clásico, primero por nosotros mismos, por tratar de mejorar lo que estamos viviendo. Hace mucho rato no se gana un clásico y daremos todo para conseguirlo y para que esto mejore lo más pronto posible”, declaró Marrugo en diálogo con ‘Múnera Eastman Radio’.

Sobre el momento del equipo, el habilidoso volante indicó que “estamos en deuda con los puntos, con el juego y los resultados, estamos tranquilos, confiamos en nuestro trabajo y debemos demostrarlo con hechos. Contra Nacional hay que ser efectivos en ataque y en defensa, en varios partidos creamos opciones y no concretamos, somos autocríticos, hay que mejorar, en el clásico cualquier oportunidad debemos aprovecharla y sacar el cero en nuestro arco, estaremos más cerca de ganar”.



Además, “tenemos que enfocarnos en lo de nosotros, sabemos que debemos mejorar mucho, es un clásico, hay que hacer las cosas muy bien y poder hacerle daño a Nacional”.



Pensando en lo que falta para terminar la fase todos contra todos, Christian cree que el equipo puede mejorar, para luchar por la clasificación. “En muchos partidos, creamos opciones, nos falta definir. Debemos evitar eso, conseguir la efectividad, estamos en un momento donde nos marcan y nos cuesta remar. Hay que superarnos, todavía quedan partidos del torneo y debemos comenzar a sumar”.



Finalmente, habló sobre el día a día del conjunto dirigido por David González. “Tratamos de acomodarnos, estamos trabajando para eso. No es fácil adaptarse a un nuevo proceso, nos ha costado acomodarnos a la idea, cada día queremos mejorar y ojalá lleguen los resultados, confiamos en el trabajo, ya no es con palabras, sino con hechos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8