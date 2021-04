‘Bolillo’ y Kevin Londoño hicieron balance de la eliminación del DIM

Deportivo Independiente Medellín no logró imponerse en Manizales y sentenció su cuarta eliminación consecutiva de las instancias finales en la Liga colombiana. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Gómez y el jugador Kevin Londoño hablaron tras el 2-0 del Once Caldas sobre el poderoso.



“Al hincha, en este momento no tengo claridad de decirle nada. En el balance del semestre, conseguimos un título, hubiese sido muy bueno conseguir los 29 puntos, sacamos 26 que no fue una decepción y en los últimos partidos nos faltó fuerza para sacar los resultados y estar entre los ocho”, señaló el ‘Bolillo’ en conferencia de prensa.



Además, el estratega comentó sobre su continuidad al frente del conjunto rojo de Antioquia. “Tenemos un título y hay una buena puntuación. Personalmente, hablaré con los directivos sobre mi continuidad y no es tema todavía para el público”.



Por su parte, Kevin Londoño opinó sobre el balance del equipo tras esta eliminación en la Liga. “El balance no es positivo porque no hay una clasificación, pero los compañeros que llegaban convalecientes, se pusieron la camiseta y lo dieron todo. Me hacen sentir orgulloso”.



En cuanto al juego en ataque, el técnico Gómez remarcó que “cada uno con su concepto, siempre nos costó el juego en ataque, no solo en este partido y no sé qué otros equipos tuvieron enfermedades, así que el que quiera tenerlo como excusa, dejémoslo así pues”.



Sobre la no inclusión de Leonardo Castro como delantero desde el inicio, el técnico antioqueño explicó que “como nos cuesta elaborar en ataque, pusimos hombres para realizarlo, pero en vista que la cancha estuvo pasada, luego entró Leonardo Castro con Matías (Mier), fue cuestión de trabajo y conocimiento del equipo”.



Finalmente, el jugador Londoño habló sobre la disposición del equipo en el difícil gramado del estadio Palogrande. “El planteamiento lo hace el cuerpo técnico, nosotros somos las fichas que ponen en práctica lo que venimos trabajando a lo largo de la semana. Intentamos ejecutar las acciones, porque el cuerpo técnico pensó que se iba a jugar de esa manera”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8