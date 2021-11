‘Todos somos culpables, no hay que señalar a nadie’: Andrés Cadavid

Y llegó la quinta eliminación consecutiva para el Deportivo Independiente Medellín, el poderoso no pudo obtener el milagro en Pasto y tampoco se le dieron los resultados para estar en la fiesta de fin de año. Tras el empate contra los ‘volcánicos’, el capitán Andrés Cadavid habló sobre este momento del equipo y lo que vendrá para la próxima temporada donde afrontarán Liga y Copa Suramericana.



“Estamos tristes por no estar dentro de los ocho. Teníamos un equipo competitivo para estar, teníamos una última posibilidad que no se nos dio. Somos un equipo grande, tenemos una gran hinchada en nuestra espalda, queríamos hacer un mejor fútbol y ahora debemos pensar en lo que viene el próximo año”, indicó Cadavid.

Además, señaló que “todos somos culpables, no hay que señalar a unos u otros. Hay que estar a la altura, los rivales que le juegan al Medellín hacen partidos aparte. Debemos estar en un gran nivel y estar en la parte alta del próximo campeonato”.



Finalmente, el jugador fue reflexivo y espera que todo esto que vivieron sirva para una mejora después. “Aprendemos de lo malo que hemos hecho, tenemos que evaluar lo bueno que hemos hecho, veníamos en alza deportiva, tenemos un trabajo por hacer, varios torneos para competir y la posibilidad de salir adelante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8