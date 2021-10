Agustín Vuletich: comprometido con la causa del gol en el DIM

Previo a este sábado, donde Independiente Medellín recibe al Deportes Tolima, por la fecha 15 en la Liga II-2021, el delantero argentino Agustín Vuletich tiene claras las cosas y espera retornar a esa senda goleadora con el poderoso.



“No me voy a poner a inventar nada, llevo varios partidos, varios goles en la institución este año. Aporto compromiso, dedicación, tratar de dar lo mejor por esta camiseta, hacer mi mejor juego, sentirme pleno más allá de los resultados. Estar tranquilo por dejar todo en cada juego, busco ser ese jugador que le dio al equipo cuando tuve mucha continuidad”, señaló Vuletich.

Además, el ariete comentó que “el fútbol profesional es muy parejo en todo el mundo. Por eso no puedo decir que los rivales sean o no asequibles. Cada uno tiene sus virtudes, su complejidad, hay que ir partido a partido, pensar en nosotros mismos. No estamos en la posición deseada, por eso debemos seguir sumando de a tres puntos para conseguir la clasificación”.



En cuanto a la mirada de su entrenador Julio Comesaña, Agustín opinó que “el profesor ha venido introduciendo su idea, su estilo de juego. Sabemos que nos ha costado en ataque, pero es algo grupal. Cuando defendemos lo hacemos todos, cuando atacamos igual. En lo personal, me siento muy bien físicamente, la continuidad puedo que haya desarrollado un mejor juego, pero no me quedo con eso. Más allá de lo que sienta, debo demostrarlo en la cancha, si rindo bien, el equipo estará ganando y eso me parece muy bien”.



Hablando sobre el próximo rival, Vuletich comentó que “Tolima no es un equipo que reciba muchos goles, pero hay que encontrar la manera de hacerlo. Tenemos que salir a ganar, trataremos de estar todos en un buen nivel. Al Tolima le he marcado con Águilas y con Medellín, los recuerdos son bellos y espero hacerlo de nuevo en este partido y que sea para ganar”.



Sobre la necesidad de ganar y las cuentas para clasificar, Vuletich reseñó que “a los hinchas los entiendo, se que quieren ganar. Nosotros dependemos que lo que hagamos para clasificar, hay que ser inteligentes y que nuestra vida esté en torno a esto. Si confiamos, sacamos nuestras virtudes y que el equipo esté en el lugar que se merece. El fútbol de ahora se tornó muy físico y los delanteros ya no pueden estar tan estáticos. Siempre hay que estar en función del equipo, cuando convierto un gol, le doy comodidad al equipo y me lleno de confianza”.



Finalmente, habló sobre su tema contractual y la probable continuidad con el DIM. “Termino a fin de año mi contrato, el equipo tiene la opción sobre mi futuro. Ellos decidirán, no es algo que yo me quiera meter. Ojalá que sea lo más beneficioso, en lo que respecta de mí, estoy muy feliz acá”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8