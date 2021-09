Entrega y unión: David Montoya destacó al Medellín contra Jaguares

Sin brillar, ni lucir mucho, Deportivo Independiente Medellín logró imponerse contra Jaguares, en el juego que abrió la novena fecha de la Liga II-2021. El poderoso no tuvo su mejor partido, pero logró ser efectivo en una de las pocas llegadas que tuvieron sobre el arco rival. Al final del partido, donde el poderoso sumó su segundo triunfo en el campeonato, el técnico encargado David Montoya habló de ese trabajo durante la semana para sacar adelante un juego clave.



“Toda la semana planificamos una serie de ejercicios para contrarrestar el juego de Jaguares. Logramos apropiarnos de la pelota y tener una mayor solvencia para salir jugando, en algún momento podíamos conseguir el gol que nos diera el triunfo como ocurrió”, indicó Montoya.



Sobre el cambio de Vladimir Hernández por molestias físicas, el estratega explicó que “Vladimir (Hernández) a los 10 minutos recibió un rodillazo en la parte del cuádriceps que se sentía incómodo por momentos, en el segundo tiempo se quejó y lo sacamos. Tuvimos la fortuna de ingresar a Leonardo Castro, quien nos dio el gol del triunfo”.



En cuanto a ese renacer en la red de Leonardo Castro, el técnico Montoya detalló que “durante la semana hablamos con los jugadores, a Leonardo (Castro) lo estaba presionado por la hinchada, lo conozco desde el Pereira y le dije que era muy buen jugador, que aterrizara, no se creyera el cuento de la fama. Lo premió el fútbol con el gol del triunfo”.



Además, “creímos, tenemos un gran equipo, por momentos no se nos estaba dando las cosas, estamos en una gran institución, a veces en el fútbol prima el error y queda eso. Hay una entrega en el trabajo, una unión y era un buen augurio para conseguir la victoria en una cancha muy difícil, contra un gran rival”.



Pensando en cómo será el arranque de Julio Comesaña el próximo lunes con el manejo del DIM, Montoya señaló que “todo es de corrección, seguir trabajando y que sea el inicio de cosas buenas. Siempre es mejor arreglar con una victoria, ojalá el nuevo cuerpo técnico pueda sacar adelante el equipo. Me da alegría por el grupo, especialmente por Leonardo (Castro) que necesitaba ese gol para estar más tranquilo”.



