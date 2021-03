David Loaiza vuelve a la nómina poderosa para imponer orden y juego

Deportivo Independiente Medellín está listo para enfrentar al América de Cali, por la fecha 14 en la Liga I-2021. El poderoso poco a poco está recuperando jugadores y buscará imponerse en la sultana del Valle, con un triunfo, los dirigidos por Hernán Darío Gómez se afianzará en la parte alta del campeonato.



Previo a este encuentro, el volante David Loaiza quiere ser pieza clave en la recuperación y generación de fútbol en el poderoso. "El grupo se encuentra muy bien, motivado, más por el equipo que vamos a enfrentar, sabemos de la responsabilidad de sacar los tres puntos que nos asegura un puesto más arriba en la tabla de posiciones", destacó.

Sobre lo que pide el cuerpo técnico, Loaiza indicó que "al ‘profe’ (Gómez) le gusta el orden y desde ahí fluyen las ideas de cada uno de nosotros. El equipo se encuentra muy compacto y convencido de lo que trabajamos para demostrar nuestro juego allá en Cali".



En cuanto a su ausencia en el partido anterior contra Deportivo Pasto, por acumulación de tarjetas amarillas, David precisó que "se sufre mucho más desde afuera, la impotencia de no poder aportar el granito de arena al grupo".



Analizando al rival de este miércoles, el ex Leones expresó que "América es un equipo muy ofensivo, muy rápido por las bandas, pero nosotros con nuestro juego, con nuestro orden vamos a tratar de imponernos en Cali".



Finalmente, el jugador habló sobre el clásico contra Nacional del próximo sábado. "Si señor, se viene un clásico importante. Sabemos que los clásicos no se juegan, sino que se ganan, entonces eso más te motiva, sabemos de la responsabilidad por estar en los ocho y por ganar el clásico".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8