David Loaiza, motivado por el trabajo colectivo en Medellín

Con perfil bajo y llegando de un equipo como Leones de Itagüí, David Loaiza con sus buenas actuaciones ha venido ganándose un lugar de respeto en Independiente Medellín. El volante ya fue campeón de la Copa Colombia con el poderoso y quiere más, siendo el filtro y la creación del juego ofensivo rojo.

“Rescato la continuidad en el juego del equipo, nos sentimos más cómodos. Nos faltó concretar las opciones de gol, sostuvimos la pelota en campo contrario, enfrentamos a un equipo como Equidad que es muy difícil. Pero mostramos otra cara que nos motiva”, precisó Loaiza tras el 1-1 con La Equidad por la fecha 11 en la Liga I-2021.



En lo personal, “me sentí muy bien, hubo momentos que me sentí más libre, hubo una mayor movilidad, por momentos sostuvimos el partido del medio hacia adelante y Juan Carlos (Díaz) es una persona que me permitió dejarme más suelto, no me da la responsabilidad de tanta marca, compartimos posición”.



Loaiza y sus compañeros tienen la responsabilidad de sumar la mayor cantidad de puntos en las siete jornadas que le resta a Independiente Medellín si quieren clasificar entre los ocho y disputar la estrella de mitad de año, algo que el conjunto rojo no logra desde la Liga II-2018 cuando fue finalista frente a Junior.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8