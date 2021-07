David Loaiza despejó rumores: ‘Nunca he querido irme del Medellín’

Uno de los jugadores más destacados a lo largo del año en el Deportivo Independiente Medellín es sin dudas David Loaiza, el volante que llegó de Leones en enero, se ganó rápidamente el puesto y el cariño de los hinchas. ‘Bolillo’ Gómez lo ve como un jugador fundamental, y cuando no estuvo en el campo de juego, el equipo se resintió. Previo al encuentro contra Once Caldas, el antioqueño habló sobre el presente del equipo, su futuro y lo que espera este semestre alcanzar con el club.



“El grupo se encuentra muy bien, hemos venido mejorando en muchas cosas como el ataque y poco a poco vamos a seguir afianzándonos. En lo personal, buscando la manera de retomar el ritmo para aportarle al equipo”, detalló.

Además, “hemos tenido un buen respaldo, me siento cómodo en la cancha con Adrián (Adrián) y con el buen pie que tenemos, podemos aportarle un buen juego al equipo”.



En cuanto a su futuro, el jugador fue contundente e indicó que “nunca he querido irme del Medellín, tocaron puertas (hubo ofertas), pero por ahora estoy con el equipo hasta diciembre y ahí veremos qué decisión se tomará”.



Pasando nuevamente al tema deportivo, Loaiza señaló que “el grupo tiene muy buenos jugadores, hay excelentes competidores y es muy lindo trabajar así. El semestre pasado, no había tantas variantes y en este plantel hay una buena competencia. La pretemporada se planificó para quedar campeones, trabajamos dos meses muy duros, muy intensos, esperamos mostrarlo en el campo de juego”.



Finalmente, habló sobre el rival de este miércoles, Once Caldas y la posibilidad de disfrutar otro partido con público en el Atanasio. “Once Caldas es un equipo muy fuerte, sabemos lo que nos estamos jugando y en casa es donde nos tenemos que hacernos respetar. Contar con público en el estadio es muy lindo, sentir el apoyo del hincha es muy importante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8