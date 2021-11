Presidente del DIM salió al corte sobre rumores de la venta del equipo

Deportivo Independiente Medellín no tiene descanso pese a su eliminación de la Liga colombiana y avanza en la conformación del plantel para la temporada 2022.



Simultáneamente, sigue trabajando en la venta de las acciones de Raúl Giraldo, aunque se habla que ya hay un oferente, quien dicen que es portugués, desde el club salieron a desmentir la situación. Sin embargo, esperan que alguna negociación sea beneficiosa no solo para el vendedor, sino que queden en buenas manos, como lo manifestó el presidente ejecutivo Daniel Ossa en el programa ‘El Gran Combo del Deporte’ de Múnera Eastman Radio.

“Es un tema que yo he venido esclareciendo, hay un trasfondo negativo que no corresponde a una información veraz, oportuna. Espero que en uno o dos días se esclarezca el tema para que la gente entienda que nuestra voluntad siempre ha estado. Los que están desinformando nos ha generado un ruido innecesario. Estamos nerviosos, no clasificamos, estamos habidos de triunfos, pero no nos podemos volcar a la desinformación a los chimbes que generan mal ambiente y nos perjudica tanto en lo deportivo como en lo administrativo”, indicó Ossa.



Además, “espero y estamos tratando que la persona que está llamando a medios para dar una supuesta información del negocio salga, de la cara y de una vez por todas lo desenmascaremos. He hablado con periodistas quienes han manifestado que hablaron con el supuesto comprador. Necesitamos que la contraparte sea seria, queremos que este tema se esclarezca”.



Sobre la inconformidad de los hinchas por varios fracasos acumulados en los últimos años, el dirigente comentó que “queremos llamar a la tranquilidad, no podemos tener vías de hecho, hay que protestar, pero de una manera pacífica, oportuna. Pero no nos metamos con los patrocinadores, ellos han estado apoyándonos, encuentran rentabilidad, retorno patrocinando al Medellín. Estemos tranquilos, cambios van a haber, pero necesitamos la paciencia y la prudencia de todos”.



Entrando en lo que se puede saber de este negocio, el presidente del conjunto rojo de Antioquia explicó que “el tema del cambio de accionistas, la voluntad está. Nosotros queremos hacer un negocio lo más rápido posible, pero necesitamos la tranquilidad de todos. Eso se puede dar en cualquier momento. La institución es el único validador de la información, estamos trabajando en pro de la venta, es un tema real y esperamos que eso de frutos en cualquier momento. Estamos listos para salir de la institución, pero queremos que quede en buenas manos. Llevamos dos años en esa labor”.



Además del tema de la posible venta, hay dos temas adicionales que desvelan al hincha rojo, la conformación del equipo para 2022, y el futuro de dos figuras como Andrés Ricaurte y Andrés Mosquera Marmolejo.



“Ya hubo una primera reunión, comenzamos a tomar algunas decisiones, ya tenemos un bosquejo inicial de lo que el profesor Julio (Comesaña) quiere para el próximo año, unas negociaciones tardarán poco, otras se irán a final de año, pero informaremos. Sobre Andrés Ricaurte, el jugador ya se encuentra en la ciudad, estamos conversando, tiene un año más de contrato con la institución, si no llega una oferta del exterior, retornará al equipo. El tema de (Andrés) Mosquera Marmolejo, lo estamos revisando, analizando con él. También está analizando sus ofertas, veremos si nos podemos encontrar para llegar a un acuerdo”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8