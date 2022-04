DIM perdería con Nacional ‘sin siquiera tocar la cancha’: escándalo

Gran preocupación en Independiente Medellín de cara al clásico paisa frente a Atlético Nacional el próximo 30 de abril. El lío está en que los de Julio Comesaña no tienen dónde jugar el duelo válido por la fecha 18 de Liga BetPlay 2022-I.



Justamente a través de un comunicado oficial, el Poderoso advirtió la “falta de solidaridad” tanto de la Dimayor como del cuadro verdolaga a la hora de encontrar soluciones ante la falta de un escenario.



Vale recordar que el Atanasio Girardot no se podrá usar debido a que albergará el concierto de Maluma...

En el comunicado, el DIM alega en un primer momento que buscó alternativas en otros estadios antioqueños, pero las respuestas recibidas no fueron satisfactorias. Así mismo, “el rival de patio (Nacional) como DIMAYOR rechazaron la solicitud de realizar un cambio en la programación”.



Respecto a la posibilidad del Polideportivo Sur de Envigado, se informó: “La institución solicitó el 1 de abril a nuestros colegas del Envigado FC el préstamo del Polideportivo Sur Envigado para disputar la fecha. Como es costumbre, recibimos su amable y positiva respuesta, escalando el requerimiento a la Alcaldía de Envigado, dueños del escenario deportivo. Hoy 22 de abril, tras casi tres semanas de gestión, recibimos la negativa a esta solicitud en reunión con el doctor Braulio Espinosa, alcalde de Envigado, debido a las remodelaciones que se realizan en el escenario deportivo”.



En cuanto al escenario deportivo de Leones: “la institución indagó por la disponibilidad del estadio municipal de Itagüí para el sábado 30 de abril, pero Leones FC ya cuenta con partido programado para este día”.



Y por último se pidió aplazar el encuentro para el 10 de mayo, así como los partidos de vuelta de ambos equipos en Copa BetPlay. En este caso, "la respuesta a esta petición fue negativa por parte de DIMAYOR y del rival de patio”.



Con lo anterior sobre la mesa, tan solo queda como opción “la disponibilidad del estadio del municipio de Rionegro”.



Para finalizar, el rojo de la montaña fue certero al avisar lo que se hará si no consigue estadio: “lamentamos informar que de no conseguir un escenario deportivo para el próximo partido y tras la negativa de DIMAYOR y el rival de patio para reprogramar la fecha, nos veremos en la penosa obligación de perder estos tres puntos de la manera más triste posible, sin siquiera tocar la cancha”. Escándalo total.