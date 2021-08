Júbilo en el Plazas Alcid: Huila venció al DIM y apretó el descenso

Deportivo Independiente Medellín cayó 3-1 frente al Atlético Huila, por la séptima fecha en la Liga II-2021. El conjunto antioqueño tuvo un flojo partido, mientras que el conjunto opita aprovechó el mal momento de los dirigidos por Hernán Darío Gómez y con goles de Brayan Moreno, Harlin Suárez de penal y Diego Arias liquidaron el pleito frente al poderoso que descontó a través de Diego Herazo.



Al minuto 4, Diber Cambindo tuvo el primer gol de la noche, tras una incursión sobre el sector izquierdo, pero su remate fue desviado. Inmediatamente reaccionó Huila a través de Andrés Amaya, pero su remate fue controlado por Andrés Mosquera Marmolejo.



El juego bajó en intensidad y aumentó el juego fuerte, al minuto 16 fue sustituido David Loaiza por problemas lumbares, para darle ingreso a Kevin Londoño. Con el pasar del tiempo, el local se adueñaba de la pelota, mientras que el visitante sufría con los duelos mano a mano.



Al minuto 20, Andrés Amaya de pierna izquierda y fuera de área inquietó el arco rojo, pero su remate se fue desviado. Medellín reaccionó al minuto, a través de Agustín Vuletich con golpe de cabeza, pero el arquero Geovanni Banguera logró controlar la pelota.



Sobre el minuto 22, el delantero de Atlético Huila Brayan Moreno anotó gol con golpe de cabeza tras un centro de Arlex Hurtado. Sin embargo, el juez de línea Cristian Aguirre había anulado la acción. Luego de un par de minutos, el VAR manejado por Nicolás Gallo convalidó la anotación, pasando al frente en el marcador el onceno opita.



Tras el gol, Huila siguió atacando por bandas y aprovechando el desorden defensivo del DIM, que, con la salida de Loaiza, perdió equilibrio en la mitad del campo. Estratégicamente, el onceno opita era superior. Al minuto 36, los opitas por poco aumentan el marcador a través de Andrés Amaya con un remate de zurda que salió desviado.



Los últimos minutos del primer tiempo fueron controlados por los locales, quienes dominaban a placer la pelota y atacaban por bandas y por el centro, aunque le faltaba claridad. En Medellín había una gran descompensación, el equipo estaba muy largo y había jugadores que no se integraban al juego como Vladimir Hernández, Edwar López y los atacantes Agustín Vuletich con Diber Cambindo.



En la etapa complementaria, Medellín realizó tres cambios: ingresaron Javier Reina, Diego Herazo y Leonardo Castro en lugar de Edwar López, Diber Cambindo y Agustín Vuletich. Por el huila, salió el autor del gol Brayan Hurtado e ingresó Adrián Parra.



Medellín mejoró en su actitud, mientras que al Huila le costaba acomodarse en el juego. Al minuto 6, Harlín Suárez asomó al local con un remate de media distancia que se fue desviado. Un minuto después, el conjunto rojo de Antioquia aprovechó un descuido de la zaga local y luego de un contraataque, llegó el empate para el DIM por intermedio de Diego Herazo, demostrando porqué fue uno de los goleadores de la Liga anterior. El ex Equidad hizo un doble enganche en el área y por el sector izquierdo, remató con pierna derecha al rincón izquierdo del arquero Banguera.



El conjunto antioqueño mostraba mejores variantes en su juego y cada vez estaba más cerca del segundo que la ventaja para el conjunto local. Medellín se adueñó de la pelota e intentaba recostar al rival con remates de pelota quieta por bandas, aunque no eran precisos. Huila recuperaba la pelota e intentaba aproximarse al arco poderoso, pero tampoco eran certeros.



Al minuto 34, un remate de Kevin Palacios desde el sector izquierdo le rebotó en la mano a Juan Guillermo Arboleda, aunque el árbitro central Edison Ariza continuó la jugada, el VAR llamó al árbitro y luego de un par de minutos, decretó sancionar el penal. Harlin Suárez cambió la falta por gol para el conjunto opita, yéndose nuevamente arriba en el marcador.



Sobre el final, al minuto 43 llegó el tercer gol para Atlético Huila por parte de Diego Arias, quien con pierna derecha dejó sin reacción a la defensa visitante y al arquero Marmolejo. El conjunto rojo suma su segunda derrota en el campeonato, mientras que los opitas celebran su primer triunfo en el campeonato.



En la próxima fecha, Atlético Huila visitará al Junior, mientras que el Deportivo Independiente Medellín recibirá en el Atanasio a Independiente Santa Fe.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8