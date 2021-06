Con uno que otro ‘madrazo’, ‘Bolillo’ calmó a la hinchada del DIM

A través de redes sociales se viralizó un video en el que Hernán Darío Gómez, entrenador de Independiente Medellín, habló junto a su grupo con los hinchas que llegaron a la sede para protestar por el bajo rendimiento del primer semestre.

‘Bolillo’ tomo la vocería del equipo y se dirigió a los aficionados que manifestaron su malestar. En primera medida se refirió al tema contrataciones, rteniendo en cuenta que la nómina es bastante liviana.



“Acá hay muchachos que todavía no han dado el nivel que yo sé que tienen. Hay que reforzar el equipo porque la verdad es que nosotros tenemos que tener una nómina tan grande como las que están en el octogonal. Este es un equipo que debe estar. Si yo no entro al octogonal este año me voy para la...”, expresó.



Recordó también y reiteró su compromiso con la institución antioqueña, recordando casos como el de su padre o incluso el suyo. “Yo nací aquí, mi hijo nació aquí, mi primer técnico fue el ‘Turrón’ Álvarez aquí en el Medellín”.



Con lo anterior sobre la mesa, Gómez aseguró que “vamos a buscar los jugadores que pueda traer económicamente”. En dicho sentido, puso como ejemplo a Jaminton Campaz, atacante del Deportes Tolima, pero son piezas que cuestan mucho para el medio local. “No lo trae el p..., vaya páguelo”, dijo.



Su mensaje al hincha fue claro: “Con lo que tenemos, vamos a guerrear, a tratar de entrar al octogonal. No se les olvide que salimos campeón (Copa Colombia 2020) y en las finales estaban Nacional, América, Junior, Tolima y Medellín. Ganamos nosotros corriendo y metiendo... Acá tienen jugadores berracos, cuerpo técnico de la gallada y a ustedes”.



