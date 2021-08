¿Duelo de individualidad? 'Bolillo' Gómez visualiza partido vs América

Uno de los duelos más llamativos de la quinta fecha en la Liga II-2021 será el encuentro en el que Deportivo Independiente Medellín reciba al América de Cali, este sábado en el Atanasio. Palpitando este duelo de rojos está Hernán Darío Gómez, el ‘Bolillo’ quiere que este juego sea el despegue de triunfos en el campeonato y así mostrar resultados del trabajo realizado en las últimas semanas.



"Estamos tratando de mejorar la parte ofensiva, la parte defensiva la tenemos muy clara. Estamos mejorando la definición y movimientos colectivos en ataque, el equipo se está comportando bien, no se ve bien las cosas porque no ganamos. Seguramente será un partido donde se luzcan más las individualidades, que otros juegos donde no hay tanto espacio", indicó Gómez.



Otro de los condimentos especiales de este encuentro, es el duelo con Juan Carlos Osorio, al que enfrentó en clásicos antioqueños, en duelos de Selecciones y donde se han sacado ‘chispas’. “Juan Carlos Osorio es un gran técnico, tiene cosas muy originales. Será un partido muy interesante y con un resultado incierto. Enfrentarlo (Juan Carlos Osorio), he tenido varias experiencias, lo he tenido en clubes, en selecciones y han sido partidos parejos. Lo quiero mucho y es agradable hablar con él de fútbol. Estoy trabajando en una nómina con mucho volumen de ataque, puede ser un partido de ida y vuelta".



Además, "puede ser muy peligroso el partido, por los espacios que se van a generar. Juan Carlos Osorio ataca mucho, pero este América está siendo más precavido, cuentan con un gran equipo, muy fuerte por bandas".



Preparando este partido, Vladimir Hernández sigue en duda para aparecer en cancha. Juan Pablo Gallego ocuparía su lugar como extremo izquierdo, Diber Cambindo superó sus molestias en uno de sus tobillos, mientras que Adrián Arregui ya trabaja con el grupo. Otra sorpresa que tendría ‘Bolillo’ y es en darle minutos al panameño Miguel Camargo, para ejercer la función del ‘10’.



Por otro lado, habló sobre la pelota quieta, otro de sus ‘dolores de cabeza’. "No me siento cómodo con lo que estamos trabajando en la pelota quieta, queremos seguir mejorando, eso es algo que tenemos en cuenta, porque si no logramos mejorar, vamos a sufrir en los partidos".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8