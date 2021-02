DIM, en busca de un mejor fútbol y tres puntos más: visita a Santa Fe

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 6:05 de la tarde a Santa Fe, por la octava fecha en la Liga I-2021. El poderoso busca tres objetivos en El Campín: cortar una racha de tres años sin ganar en Bogotá, llevarse el invicto de 25 partidos que tienen los cardenales y mejorar en su juego.



Hernán Darío Gómez sigue apostando por la continuidad de su plantilla y para enfrentar a Santa Fe, mantiene la misma nómina que venció a Boyacá Chicó a mitad de semana. Aunque sabe del desgaste que tiene su equipo, confía que mejore la idea de juego, haya orden y la paciencia para elaborar y finalizar las jugadas creadas en el arco contrario.

"Vamos a seguir con la misma nómina, hemos ganado, pero no estamos contentos. Buscaremos recuperar el juego, jugar bien. El talento no es suficiente, hay que correr más, tener más cambio de ritmo, el equipo se vuelve por momentos muy trotón y eso lo debemos mejorar. No es un descubrimiento decir que Santa Fe es de los buenos equipos de este año, nos tienen ventaja en trabajo de equipo, pero Medellín tiene jugadores que, si vuelven a entenderse entre ellos, tener orden y si se despiertan, vamos a ser un rival muy duro", destacó ‘Bolillo’.



Sobre el rival, Gómez indicó que "Santa Fe es una 'maquinita', todos corren en ataque y en defensa, salen en velocidad y en esta clase de partidos hay que mantener el orden y la capacidad para someterlos con la pelota en los pies. Buscaremos que no nos hagan tanto daño. No hemos tenido mucho tiempo para trabajar, pero confiamos en hacer un buen trabajo en Bogotá. Ellos (Santa Fe) tienen un equipo que se defiende muy bien, no sé en qué nivel podremos estar en este partido. También Leandro (Castellanos) es figura, entonces algo también les está fallando".



Finalmente, sobre lo que les pide a los jugadores en estos próximos juegos, ‘Bolillo’ remarcó que "el mensaje es que quiero que volvamos a esa idea de juego que habíamos construido. Hay cansancio, hay desgaste, pero debemos acostumbrarnos. El equipo titular es muy sólido en defensa, no ha perdido y juega muy bien el primer tiempo. Pero hay que trabajar más".

Datos entre Santa Fe e Independiente Medellín



Por Liga, Santa Fe e Independiente Medellín se han enfrentado en 217 ocasiones, donde los cardenales ganaron 80 veces frente a 77 de los poderosos, mientras que 60 empates cierran esta estadística. En cuanto a goles marcados, 298 son para los capitalinos, frente a 293 de los antioqueños.



Santa Fe ganó sus últimos tres duelos como local ante Medellín en Liga; es su mejor racha en casa frente al DIM desde que se juegan torneos cortos (2002). Los cardenales ganaron sus últimos 10 partidos de local en Primera División; desde que se juegan torneos cortos (2002), solo Atlético Nacional ha tenido una racha mayor de triunfos consecutivos en casa (16 en 2015-2016 y 11 en 2017-2018). Jhon Arias, de Santa Fe, es el futbolista con más regates completos (17) en el Apertura 2021.



Independiente Medellín ha ganado cuatro de sus siete partidos en la Liga I- 2021 (un empate y dos derrotas); había ganado solo seis de sus 23 juegos en el Campeonato 2020 (cinco empates, 12 derrotas). En los seis goles de Independiente Medellín en la Liga I- 2021 participó de alguna forma Agustín Vuletich: anotó cuatro, asistió uno y el restante fue de penal, que le cometieron a él (anotado por Andrés Cadavid).





Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, James Sánchez, Robert Harrys, Javier Reina, Matías Mier; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Jonathan Ortiz (Nariño).



VAR: John Ospina (Quindío).



T.V.: WIN Sports +.





