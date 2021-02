Agustín Vuletich goza de un presente poderoso con Medellín

Deportivo Independiente Medellín va por buen camino de la mano de Hernán Darío Gómez. El poderoso se encuentra entre los ocho de la Liga y con la final de la Copa Colombia a la vuelta de la esquina. Agustín Vuletich es uno de los jugadores que mejor rendimiento ha mostrado con el conjunto antioqueño en este 2021. Con tres goles y dos asistencias, el delantero argentino vive un gran momento deportivo.

“Estoy muy contento con la victoria, el fútbol profesional es muy parejo. Son pocos los partidos donde un equipo golea, tienen su mérito y su dificultad. En lo personal, muy contento porque es un premio al trabajo, una satisfacción del deber realizado, pero es una labor de equipo, de once jugadores, más los suplentes, más los compañeros que se quedaron en Medellín. Estoy muy agradecido con ellos, porque me recibieron de la mejor manera y eso es lo que me ayuda a mejorar y estar en gran nivel”, señaló.



Sobre el cambio de mentalidad y expresión futbolística para imponerse sobre Bucaramanga, Agustín expresó que “esta victoria es muy importante, lo dijimos en el camerino y si queremos conseguir cosas importantes hay que ganar como visitante, no alcanza con ganar de local. Estos tres puntos nos acercan a la parte de arriba y tenemos que seguir por este camino. Ya debemos pensar en los partidos que siguen y debemos ser muy profesionales”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8