Agustín Vuletich continúa en sintonía con el gol al servicio del DIM

Deportivo Independiente Medellín le debe estar entre los ocho a los goles de Agustín Vuletich, quien se puso la camiseta roja y de entrada está demostrando porqué es uno de los jugadores claves en el esquema de Hernán Darío Gómez. Con cinco goles, el ‘doctor’ construye su historia con el poderoso a punta de inflar las redes. Frente al Deportivo Cali, ayudó a sumar un punto que afianza al rojo de Antioquia en el grupo de los ocho.



“Me sentí muy bien al margen del gol, estoy muy concentrado en cada pelota que debo disputar y sumar un gol a un buen rendimiento, es un broche de oro a una buena actuación de un centro delantero. Sirvió para un empate, los primeros minutos del segundo tiempo nos relajamos un poco y pudimos equilibrar el juego, estoy contento con mi rendimiento porque me sentí muy bien”, indicó el ex Cúcuta y Águilas Doradas.





Sobre el análisis del partido frente al Deportivo Cali, Vuletich declaró que “hay dos motivos que nos cuesta tener la pelota, uno porque dejamos nuestra idea, tomamos malas decisiones y eso nos lleva a ceder terreno en nuestro campo. Con el 0-1 en contra, empezamos a desplegar nuestro juego y se vio el equipo que el cuerpo técnico quiere. Lo otro es que el rival también juega, no suena a excusa, pero por algo ellos están en la parte alta de la tabla. Pero repito, no es excusa, lo malo debemos corregirlo y lo bueno reforzarlo”.



Finalmente, el jugador habló sobre la administración de energía, descanso y recuperación para afrontar el siguiente juego, frente a Envigado el próximo domingo a las 2 de la tarde. “Somos futbolistas profesionales y hay que serlo las 24 horas del día, la competencia está fuerte y el calendario muy apretado, jugar el domingo no tiene que ser ningún problema, antes una motivación para sumar un triunfo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8