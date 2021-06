Adrián Arregui se despidió de Independiente y estaría cerca del DIM

Luego de conocerse su inminente salida de Independiente de Argentina, Adrián Arregui deberá volver a Independiente Medellín, equipo con el cual tiene contrato vigente hasta diciembre de 2022 y donde deberá tratarse su síndrome meniscal en su rodilla derecha, la cual deberá ser operada con una incapacidad entre dos a tres meses.

Mediante su cuenta de Instagram, el volante argentino de 28 años, campeón de la Copa Colombia 2019 con el poderoso indicó su vuelta al equipo antioqueño.



“Después de la muerte de mi papá y la lejanía que nos separaba con Gino decidí volver a Argentina hace un año. Necesitaba reconstruirme emocionalmente y rearmar la familia para poder volver a Medellín. Y Cuando todo iba tomando forma me llega la posibilidad de cumplir un sueño, jugar en el club más grande del mundo. Les quiero agradecer a todo Independiente (Avellaneda). Me ayudaron a estar hoy FELIZ CON MI HIJO Y MI FAMILIA. Me voy más fuerte que nunca, a un lugar que prometí volver junto con ellos. Gracias rojo”, resaltó Arregui.



Sin embargo, aunque Medellín debe recibir al jugador por ser activo del equipo, no podría ser inscrito en esta temporada, teniendo en cuenta que el poderoso ya tiene ocupados los cuatro cupos de extranjeros: Miguel Camargo (Panamá), Matías Mier (Uruguay), Agustín Vuletich (Argentina), Walter Rodríguez (Panamá). Sumado a que, por el tiempo de operación, incapacidad y recuperación, ocuparía prácticamente todo el segundo semestre del año.



Cabe destacar que, Hernán Darío Gómez a su llegada en enero de este 2021, lo pidió de vuelta al equipo, cuando Arregui estaba jugando en Huracán, pero al mismo tiempo salió la oferta de Independiente que dificultó la posibilidad de su regreso.





Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8