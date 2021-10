‘No hay que prometer nada, sino hacer, no hay excusas‘: Adrián Arregui

Con un rendimiento irregular en el campeonato, Deportivo Independiente Medellín necesita seguir sumando triunfos si quiere estar en la fase final del campeonato, algo que no logra desde 2018. Adrián Arregui es uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia en el equipo, él lo sabe y quiere pasar de las palabras, a las acciones. "Las palabras se agotaron un poco y ahora nos queda tiempo para hacer, demostrar con resultados lo que queremos, ganar los partidos y poner en los lugares importantes a esta institución. No hay que prometer nada, sino hacer, no hay excusas", indicó.



En cuanto a lo que dejó la época anterior con Hernán Darío Gómez y Aldo Bobadilla, Arregui comentó que "el proceso anterior quedó atrás, estamos concentrados en sacar los resultados, entrar a los ocho y lograr los objetivos. Cuando se va un técnico y no se dan los resultados, se hablan muchas cosas y no me quiero referir al tema. Estamos pensando en lo que viene".



Sobre la función que le demandan los técnicos dentro del terreno de juego, Adrián destacó que "yo juego donde los técnicos me piden. Te dedicas a algo y cumples ese rol, si un entrenador ve que puedo rendir en una posición, debo desempeñarme bien. Lo que importa es sumar y conseguir los resultados. Estamos estudiando mucho a los rivales, son equipos que se repliegan muy bien. Queremos ser eficaces y estar atentos a lo que suceda en cada partido".



Pensando en el próximo rival, Arregui explicó que "Envigado es un equipo joven, con mucha dinámica, por algo está entre los ocho. Debemos hacer énfasis en lo que debemos hacer, mejorar en muchas cosas y ser eficaces en ataque. Hay que estar atentos a los detalles. Sabemos la calidad de jugadores que tiene Envigado, son peligrosos y debemos tratar de contrarrestar sus virtudes, hay que estar concentrados, resaltar nuestras virtudes y que no se agrande el rival".



Analizando el momento que vive el equipo, Arregui precisó que "entiendo lo que siente el hincha, pasamos un momento donde no se dieron los resultados y donde no le generábamos confianza al hincha. Eso fue desgastando esa relación y nuestra única manera de respetarlo, es consiguiendo los resultados en la cancha. Hay un montón de cosas que hicieron que esa emoción se altere porque no hay gol. Nos vamos a preocupar más, si no generamos, el profesor nos ha ayudado a lidiar con esa presión".



Además, "me deja tranquilo que el equipo genera opciones y es por ahí el camino, hay que seguir intentando y entre más opciones tengamos, tendremos más acercamientos para marcar diferencia en el marcador. La media distancia es una alternativa para romper esos equipos que se meten atrás. Nos ha pasado con otros equipos y esa herramienta la estamos empleando bastante, tenemos esa confianza y nos animamos a rematar de afuera".



Finalmente, habló sobre las dificultades disciplinarias que ha tenido en esta segunda etapa con el equipo rojo de Antioquia. "Con respecto a las expulsiones, más allá de ser temperamental, ir al choque, en esta temporada fui expulsado dos veces y no suelo tenerlo como hábito, trato de no tropezar dos veces con la misma piedra".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8