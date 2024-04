Denuncian mal estado de cancha por concierto de Karol G: 'manda huevo'

El estadio El Campín fue sede de dos conciertos de la popular artista colombiana Karol G, con lleno completo el viernes 5 y 6 de abril, más de 80 espectadores en ambas presentaciones y un complejo montaje que dejó secuelas.

En las redes sociales muchos compartieron tomas áreas del escenario capitalino, en las que se evidencian la forma y la huella que dejaron las pesadas estructuras del escenario en la gramilla.

​

​El montaje comenzó este mismo domingo y se espera que el IDRD; administrador del estadio, logre restaurar en tiempo récord la gramilla, en donde se ubicaron miles de fanáticos de la artista urbana. La fecha señalada para el regreso del fútbol en El Campín es el 13 de abril, cuando Santa Fe reciba a Atlético Nacional por la Liga Betplay. De hecho ese día habrá doblete del equipo femenino. El turno para Millonarios será hasta el 17, cuando reciba a Junior de Barranquilla.



Sin embargo, algunos son pesimistas sobre la recuperación del campo a tiempo, entre ellos Carlos Antonio Vélez, quien protestó en sus redes sociales por el préstamo del estadio para el multitudinario concierto: "Así quedó el Campin después de los conciertos.. si nos atenemos a las figuras trazadas en el campo y esto se pudiera usar en fútbol hablaríamos de un “sistema fálico” de juego.. que desastre! Y así quieren y exigen futbol de alto nivel.. manda huevo!", dijo.

Así quedó el Campin después de los conciertos.. si nos atenemos a las figuras trazadas en el campo y esto se pudiera usar en fútbol hablaríamos de un “sistema fálico” de juego.. que desastre! Y así quieren y exigen futbol de alto nivel.. manda huevo! pic.twitter.com/m21CSkRQyZ — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 7, 2024

Por el momento el IDRD no ha dado detalles sobre el plan de recuperación de la gramilla, que en todo caso está previsto en los seguros que pagan los organizadores de los conciertos.



El momento en que se produce este cruce de fechas del fútbol y el espectáculo musical es sensible, pues está en plena definición la fase todos contra todos de la Liga. Infortunadamente, al ser un escenario público, por ahora no hay alternativa distinta a compartir el estadio... al menos hasta que los clubes tengan sus propios escenarios, como ocurre en distintos lugares del mundo y como ocurre en el país con el Deportivo Cali.