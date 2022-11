Así se jugará la última fecha de cuadrangulares en la Liga BetPlay II

La última fecha podría ser crucial y definitiva para conocer a los finalistas de la Liga BetPlay II-2022, pues los cuadrangulares están apretados, parejos y emocionantes.



Es por eso que la Dimayor anunció la programación de la jornada 6, en la que los cuatro partidos se jugarán con la mayor justicia posible: los dos partidos de cada grupo se jugarán en simultáneo, con horarios diferentes para cada cuadrangular.



30 de noviembre



América de Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Por confirmar



Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Por confirmar



Independiente Santa Fe vs. Millonarios FC

Hora: 8:35 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Por confirmar



Junior FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:35 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Por confirmar