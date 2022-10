Iago Falque se confesó: lo que piensa sobre su continuidad en América

Una de las figuras del América de Cali en las últimas semanas, es el español Iago Falque, que después de mucho tiempo pudo superar los inconvenientes físicos y médicos, y ahora, empezó a tomar ritmo con el equipo profesional, marcando dos goles en los últimos dos juegos del equipo contra Alianza Petrolera y Deportivo Pasto.



Sobre esa adaptación, el vigués dijo en el programa de ‘El Alargue’ que “todo tiene un proceso de adaptación, no tan largo como lo que me pasó a mí y al final se dieron circunstancias y problemas, que se escapan de la mano de uno, donde hay que aceptarlos. Por suerte salimos de eso, estoy pudiendo disfrutar y haciendo disfrutar a la gente, que es a lo que uno viene”.



Comentó qué le ha pedido Alexandre Guimarães en los partidos: “Depende del partido obviamente, lo que exija en ese momento el juego. En el primer partido me sacó de volante delante de la defensa, porque no estaba Portilla; después en el segundo partido me dejó más libre y me sacó un poco más cerca del Adrián. Depende del partido, me va pidiendo lo que el equipo necesita”.



Fue interrogado sobre la diferencias entre Juan Carlos Osorio y Guimarães: “Son estilos completamente diferentes; Osorio es un fútbol más ofensivo o con jugadores más de ataque. Ahora somos un equipo más controlador, encajamos muchos menos goles, somos más sólidos. Estoy muy contento con Guimarães, aparte del tema profesional, porque desde el primer partido que fui convocado, me dio muchos minutos y por el tema personal me apoyó mucho”.



Habló de cómo se dio su llegada al club: “El equipo lo conocía, tuve compañeros que son de Cali como Johan Mojica y Cristian Zapata y me hablaban de la ciudad. Por circunstancias, obviamente no esperaba acabar en Colombia, pero el fútbol da tantas vueltas que uno no sabe dónde va a estar al cabo de tres o cuatro meses. Tampoco en mi carrera pensé que la haría en España y la mayor parte la hice en Italia, pero muy concento de haber venido”.



Sabe lo fundamental que será el partido contra el Unión Magdalena: “Uno sabe de la importancia de clasificar, lo bueno es que uno se pone nervioso cuando no depende de sí mismo. Cuando uno depende de sí mismo para clasificarse, tiene que estar tranquilo, hacer las cosas bien y si se hacen tal como está el equipo, vamos a clasificar”.



Por último contó si continuará en el América: “Mi contrato acaba ahora el 30 de noviembre, que es cuando acaba el campeonato y de momento no he hablado nada con nadie. Tampoco creo que sea el momento, ahora me salen las cosas bien y esperemos que siga así. Luego cuando todo acabe, esperemos que celebrando un título, ya se verá”.



