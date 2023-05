Iago Falque se despachó tras la dura lesión: 'Hay que utilizar el VAR'

La violenta patada de Andrés Salazar, lateral de Nacional, que terminó lesionando de gravedad a Iago Falque, volante del América, generó polémica la semana anterior porque el VAR no revisó dicha acción pero sí un penalti que terminó sentenciando la victoria verdolaga.



En entrevista con Carlos 'Petiso' Arango, el volante español Iago Falque se refirió a todo lo que pasó con la fractura de tibia, su reencuentro con Salazar y le pegó un "jalón de orejas" al FPC. De igual manera, dejó buenas noticias para los hinchas escarlatas: quiere quedarse en América de Cali tras recuperarse.

"Se pasó muy mal y es muy duro", dijo Falque recordando la dolorosa lesión que sufrió hace una semana. "Nunca había pasado por quirófano y fue la primera vez en toda mi carrera. No soy un jugador al que le hayan dado muchas patadas".



El volante español sufrió la peor lesión en su carrera y justo cuando pasaba el mejor momento en América. Así recordó la jugada que terminó en la fractura de tibia: "El balón se me ha ido un poquito largo y veo que él viene muy rápido, pero tengo el control de la situación; espero que él venga pero no esperaba que fuera a patear de esa forma. No fui capaz de sacar el pie del suelo, al pegar la patada caí al suelo y llamé al médico porque sentí que algo se había partido. La lesión se da cuando él me da la patada, es lo que me hace fracturarme".



Iago reveló lo difícil que fue la situción y las múltiples lágrimas que derramó: "Esa primera noche fue muy dura. Uno tampoco sabe cuánto tiempo será la recuperación y pasar por una cirugía es complicado. Uno piensa cosas (negativas) pero la familia es la primera en apoyarte. Se estaba jugando bien y esa es la fuerza que queda para volver. Tengo 33 años, tampoco considero una edad para dejarlo y más al nivel en el que estaba".



El jugador del América de Cali contó que "Desde que me pasó todo esto he tenido un apoyo increíble y casi inesperado. Mis compañeros y toda la hinchada... estoy muy agradecido y eso da fuerzas para volver a intentarlo de nuevo". Y agregó que en el momento de la lesión, todos pensaron que también se había roto el peroné. Por fortuna, solo fue la tibia.



Sobre su reencuentro con Salazar dijo muy poco. Mencionó que sí estaba arrepentido y reconoció su error. "El chico me escribió al día siguiente y vino a casa, estuvo pendiente y se sentía mal, sabía que cometió un error. Estuvimos hablando".



Iago Falque fue más allá y llamó la atención de la Liga BetPlay, asegurando que no se está cuidando al jugador. Además, que el VAR tampoco se está utilizando bien. "Todos hablan de la lesión de Iago, pobre Iago, pero aquí estoy yo con mi fractura de tibia. Hay que proteger a los jugadores y ahí está el VAR, hay que utilizarlo. Que la falta sea involuntaria y que él tenga arrepentimiento, yo lo entiendo, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Nunca pasa nada y eso no está bien".



De igual manera, comparó la falta que recibió con la roja que vio Carlos Darwin Quintero. "Tenemos que utilizar la tecnología. A Darwin (Quintero) lo suspendieron dos partidos y al otro chico no le pasa nada; a mi me parten una tibia y pasó casi inadvertido. Eso no puede ser. Yo tengo 33 años y volveré, pero donde pase en otro momento puede ser algo más grave. Una cosa es que pase y otra es que al jugador no se le proteja".



Finalmente, el español se mostró confiado en que América podrá llegar muy lejos con la nómina que tiene y confía en sus compañeros. "América tiene muy buena nómina este año, muy competitiva y a lo largo de la jornada se demostró. Ha ganado muchos partidos pero también sin mí; ha perdido conmigo y sin mí. Hay jugadores de sobra para suplir mi ausencia o la de Jhon García que es una baja importante. Los que están haciéndolo lo hacen muy bien. Quiero recuperarme y volver, y devolver todo ese cariño en la cancha".