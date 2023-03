¿Iago Falque, ahora empresario? El ex América que recomendó en Europa

Iago Falque es una pieza clave para el técnico Alexandre Guimaraes en un América de Cali que, si bien perdió 2-0 en Bogotá contra Santa Fe, ha tenido un muy aceptable arranque de temporada.





Su talento hace la diferencia cuando se asocia con Carlos Darwin Quintero y Facundo Suárez, lo que asegura la vocación ofensiva del equipo.



Lo que no se conocía era su faceta de intermediario en negocios relacionados con el fútbol, la que ha quedado en evidencia frente a un ex escarlata.





Se trata del mediocampista Cristian Gamboa, un jugador de la cantera y quien en 2021 entrenaba con el equipo profesional, pero cuyo contrato se rescindió, al igual que los de varios jugadores más.



Iago lo recomendó a Gustavo, familiar suyo y presidente del Coruxo FC, para darle la oportunidad de entrenar con el equipo que pertenece a la segunda división RFEF de España, una especie de categoría D.



"Hablé con el presidente y la verdad que me pareció un chico que tenía muchísimo talento y me parecía una oportunidad para que se fuera para allí y que pueda hacer una carrera importante en Europa", contó Gustavo Falque en una entrevista para el programa 'Zona Libre de Humo'.