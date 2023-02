Huila dominó, pero sin goles: un clásico sin diferencias vs Tolima

La obligación era más para el Atlético Huila que llegaba a esta quinta fecha de la Liga BetPlay 2023-I sin haber sumado unidades. Perdieron contra Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera. En varios encuentros quedó la sensación que jugaba bien con el desborde de Faber Gil, pero no lograba afianzarse en el terreno de juego perdiendo por errores propios que condicionaban al club en el tema sensible del descenso y a Néstor Craviotto. Por su parte, el Deportes Tolima solo venció a América de Cali, cosechó una derrota contra Águilas Doradas y una igualdad frente al Once Caldas. Además, no pudo completar el juego contra Millonarios en la cuarta fecha.

Pero entrando al partido, vuelve a quedar la misma sensación de que Huila domina en varios tramos los partidos, encontrándose con un difícil panorama sin lograr marcar goles y perdiendo chances claras que pudieron darle la victoria. La iniciativa empezó siendo del Deportes Tolima con un desborde de Junior Hernández y un centro que definió Álvaro Meléndez por un costado. De ahí en adelante, el balón estuvo en los pies del cuadro huilense.



William Cuesta se notó inseguro en el partido y tuvo una acción que casi capitaliza Huila soltando un balón después de manotearlo y aseguró enmendando su error cuando José Gabriel Ramírez se preparaba para embocarla al fondo. Faber Gil también tuvo un remate suave a las manos de Cuesta minutos después, mientras que Tolima intentó con un testarazo de Julián Quiñones, fácil para Jhon Figueroa. No pasó mucho en la primera parte y no hubo más acciones de gol.



Ya en el complemento, Huila tuvo la iniciativa y durante largos tramos, verdaderamente fue el único que propuso en el terreno de juego. A los 47 minutos, Faber Gil hizo una jugada individual recortando contrarios y disparando suave a las manos de William Cuesta. Diez minutos después, Andrés Rivera sacó un gran zurdazo que se perdió apenas por un costado avisando la posibilidad de abrir el marcador.



Con el pasar del tiempo, la propuesta del Huila seguía clara y Gustavo Britos tuvo una acción personal por la banda derecha saliendo del área y enviando un centro al que no llegó ningún rematador finalmente. Inmediatamente, el Deportes Tolima respondió con la fórmula que le gusta: el contragolpe. Eduardo Sosa condujo la acción transitando por la mitad de la cancha. Cedió para Facundo Boné que disparó y Leonardo Escorcia se interpuso para salvar al córner.



Sobre los 73 minutos, Marcus Vinicius quiso cambiar la tónica acercándose más al arco jugado con el paraguayo Blas Díaz, y su remate lo atajó William Cuesta con seguridad. Segundos después, el brasileño se animó nuevamente con un gran disparo que Cuesta envió al tiro de esquina. Respondió de nuevo con inseguridad y Faber Gil cabeceó por un costado. Eduardo Sosa pudo romper los ceros, pero Jhon Figueroa salvó.



Desde que Eduardo Sosa ingresó por Yeison Guzmán, se echó el equipo al hombro, y minutos después, inquietó a Jhon Figueroa de nueva cuenta. La ilusión óptica hizo gritar gol a más de una persona, pero no, Figueroa alcanzó a manotear la pelota para enviar al córner. No hubo tiempo para más y el Huila sumó su primer punto en el torneo. En la próxima fecha visitarán a Atlético Nacional, mientras que el Deportes Tolima recibirá al Deportivo Cali.