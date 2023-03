Huila volvió a ganar y sonríe en la Liga: le remontó a Once Caldas

Atlético Huila se impuso 2-1 con doblete de Gustavo Britos en el Plazas Alcid, en el cierre de la fecha 9 de Liga Betplay I-2023. Empezó perdiendo con tanto de Dayro Moreno pero con buen fútbol consiguió remontar el marcador.



Un triunfo que los aleja del fondo de la tabla y les permite tomarse un respiro en el descenso. Los de Néstor Craviotto salieron de la casilla 20 y ahora son decimoterceros, con 10 puntos, a uno del octavo.

Sobre los 10 minutos de partido se dio la primera situación de juego, con un pelotazo que no pudo rechazar la defensa del Huila y terminó en poder de Dayro Moreno. El delantero eludió a Yosimark Torres y envió un centro para Luis Miranda, quien llegaba en carrera desde atrás y se mandó un disparo cuando entraba al área. El balón terminó en poder del arquero Jhon Figueroa.



Pasaron cuatro minutos cuando llegó el gol de Once Caldas. Pelota de Sherman Cárdenas para Miranda quien habilitó a Dayro, quien sobre el corazón del área la acomodó para definir de zurda ante la mirada perpleja de la zaga huilense.



Sobre los 26', Atlético Huila encontró el empate con una muy buena acción ofensiva que gestó por derecha Faber Gil. El extremo levantó una pelota para Gustavo Britos, quien tras deshacerse de cuatro defensores castigó con un derechazo potente arriba para dejar sin posibilidad al arquero Gerardo Ortíz.



Antes de irse al descanso, el 'Blanco-Blanco' generó otra buena situación de gol con David Lemos, después de un tiro libre lejano y acabó en el área; Lemos intentó sorprender con una pirueta pero mejor estuvo la respuesta del arquero local. Con el 1-1 se fueron al descanso.



Sobre los 56', después de un tiro libre y un error en la salida del arquero Ortiz, Leonardo Escorcia habilitó de cabeza a Britos, quien definió por la misma vía. Un tanto que tomó por sorpresa a todos en Once Caldas. Los huilense se pusieron al frente por 2-1.



En el complemento el partido se tornó de ida y vuelta. Las mejores posibilidades las tuvo Huila, una de ellas con Marcus Vinicius quien se apuntó con un golazo, definiendo por encima del arquero, pero la jugada fue invalidada por fuera de lugar.



Los albos también probaron por varias vías. Sherman Cárdenas tuvo la más clara a los 83', pero terminó sacando un remate desviado ante la presión de Ronaldo Tavera. Al final, Atlético Huila se quedó con los puntos tras superar 2-1 a Once Caldas.