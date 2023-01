¿Jugaría en Cali? Rodallega con otras posibilidades del FPC y Europa

El mercado del fútbol colombiano sigue abierto y tras la llegada del volante Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla, hay otros jugadores estelares como Hugo Rodallega que buscan una oportunidad en Colombia y sería otro de los fichajes del año en la Liga BetPlay.



La actualidad de Hugo Rodallega es una incertidumbre debido a que el jugador terminó contrato con Bahía de Brasil y se planteó para 2023 jugar en la liga colombiana, mostrando interés en América para poder regresar.



Tras varios días de negociación con Tulio Gómez, máximo accionista del escarlata, el delantero no logró llegar a un acuerdo tras el desinterés del técnico Alexandre Guimaraes, quien no quiso que el jugador llegara para esta temporada, debido a que las posiciones están cubiertas.



Precisamente para aclarar su situación actual y si es muy difícil llegar a un acuerdo económico entre club y jugador, Hugo Rodallega otorgó una entrevista a DirecTV Sports, donde confirmó que el dinero no es problema para negociar su fichaje y que está abierto a todas las posibilidades de Colombia o de otra liga, pero la prioridad es jugar en la liga de su país.



“Yo estaba totalmente dispuesto para ir al América. Adrián Ramos quería que yo llegara. Me sorprendió mucho las declaraciones del profesor Guimarães porque Tulio Gómez me manifestó otra cosa, que el técnico que bajó el dedo. Me llamaron para regresar al fútbol de Turquía, pero me quiero quedar en el fútbol colombiano", reconoció Hugo Rodallega.



💣 “Me BAJÉ la mitad del salario que ganaba en Brasil para llegar al América. El problema NUNCA fue económico. Cualquier club puede pagar esa cifra”.



Con respecto a los clubes en Colombia que le abriría las puertas, dijo estar abierto a cualquier posibilidad, debido a que las cifras que él exige son accesibles para cualquier club del fútbol colombiano, pero que, si llega una de Cali, no dudaría en negociar.



"Me bajé la mitad del sueldo que tenía en Brasil, el equipo que sea no se tiene que preocupar por mi parte económica… y sí, jugaría en el Cali”, afirmó Rodallega.





Por el momento, Hugo Rodallega de 37 años no negocia con ningún otro club de Colombia y sigue pacientemente buscando una oportunidad para retornar al fútbol colombiano, pero sobre la mesa hay muy pocas opciones y aún no se sabe con exactitud el destino del goleador.