Rodallega asiente: 'han llamado de equipos, incluyendo a Millonarios'

El mercado e fichajes está abierto y a aquellos a los que le s fue bien pero no lograron llevar a sus equipo a los cuadrangulares no les faltan ofertas.

Es el caso de Hugo Rodallega, quien se sinceró en una extensa entrevista en la que habló del pasado, el presente, su futuro y hasta el retiro.



"Yo cuando llegué de Brasil, yo estuve hablando con América porque yo quería volver al América, estuve muy cerca, prácticamente con la última reunión que medio se complicó pero siempre se dio para que yo llegara al América y a partir de ahí que yo me di cuenta que en América no iba a ser, inmediatamente dije ‘bueno, este caso ya queda aquí a un lado, vamos a buscar encarrilar nuestro futuro en otro equipo’, y ahí empezaron a llegar ofertas, llegó una oferta de Pereira, una del Bucaramanga, llegó la de Santa Fe y en el momento en que hablé con Méndez me llamó mucho la atención su forma de hablar, su claridad, me dijo ‘Hugo, Santa Fe es un equipo así y así estamos pasando por esta situación pero queremos que si usted lo decide esté aquí y haga parte de este proyecto’, analicé con mi esposa, la familia y pues la ciudad, el tema, la grandeza de Santa Fe me llamó la atención”, reveló en charla con As Colombia, sobre su llegada a la casa cardenal.



Y es ese respaldo lo que le hace prometerle lealtad a Santa Fe, a pesar de que sí lo están tentando: “No, no. Yo esto firme. Yo firmé un contrato, un vínculo que extendió mi estadía acá y yo estoy acá. Yo no entiendo por qué la gente sale a decir que Hugo se quiere ir o que Hugo dijo que se quiere ir, o que Hugo puso un tweet, o que subió algo a Instagram ¡eso es una red social! Al menos yo lo que hago con mis redes sociales es interactuar con la gente porque para eso uno las tiene", explicó.



¿Era rumor lo de cruzar la vereda en Bogot´? "Sonó el tema de Millonarios y lo digo aquí: me han llamado de equipos de aquí de Colombia, incluyendo a Millonarios, pero eso pasa cuando ven que uno está bien. Eso lo puede hacer el equipo verde, el equipo rojo, el equipo azul, el equipo gris, es normal”, dijo él mismo, pero se queda y ese es el mensaje de tranquilidad para el hincha cardenal.



Incluso, habló del roce aquel que marcó el corto proceso de Hubert Bodhert: "Quizás él se expresó mal en una rueda de prensa donde está expuesto al público y eso hizo que se formara aquella polémica. Pero aquí nos reunimos de tú a tú, cara a cara, el hombre agachó la cabeza, pidió una disculpa, si había ofendido a alguien pidió disculpas y aquí se le aceptó, igual nosotros le pedimos una disculpa a él, por si en algún momento se sintió atacado o algo, pero sí nos dijimos las cosas a la cara y eso habla muy bien de él”.



Ahora, con Peirano en el banquillo, el tema es distinto: "Él dice que analizó los videos y fallábamos mucho en los pases. Lo mismo que dijo Bodhert. Pero Peirano lo dijo de otra manera y no se malinterpreta. Pero tácticamente, a la hora de defender, la idea de Peirano es mantener un bloque mucho más compacto, se ha visto un poco más de orden, a comparación de otros entrenadores, pero él ha llegado con su idea, está intentando imponerla, que la vayamos conociendo y que después seamos naturales y que impongamos nuestras virtudes y saquemos nuestras fantasías”.



Rodallega no descartó que en el futuro se deje tentar por la dirección técnica: "La ambición, como que querer ganar, querer todavía aportar mucho al fútbol y seguirle agradeciendo y seguirle disfrutando a todo esto que el fútbol me brinda. Esas cosas todavía no se han perdido. En el momento en que yo sienta que eso se va perdiendo agarro mis guayitos y como se dice, colguémoslos por ahí. Y muchas gracias, fútbol. Pero todavía no", concluyó.