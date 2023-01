Hugo Rodallega no jugará en América: el motivo que le dio Tulio Gómez

Hugo Rodallega no podrá cumplir su sueño de jugar con el América de Cali. Por lo menos no para la temporada 2023, pues definitivamente no pudo acordar su contratación por parte del equipo escarlata.



El delantero de 37 años, confirmó este jueves que, a pesar de que hizo “lo imposible para verme vestido de rojo”, no llegará en este mercado de fichajes.

Por segunda vez 🤦🏾‍♂️ — RODALLEGA⚽️#23 (@hugol1120) January 13, 2023

Rodallega ya había intentado llegar al América hace año y medio, pero en esa ocasión Juan Carlos Osorio le dijo a Tulio Gómez, máximo accionista del club vallecaucano, que no lo consideraba para su equipo.



El atacante, con pasado en Deportes Quindío y Deportivo Cali, en Colombia, y pasos por México (Monterrey, Atlas y Necaxa), Inglaterra (Wigan y Fulham), Turquía (Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor) y Brasil (Bahía), está libre y ahora deberá buscar equipo, teniendo posibilidades en Bucaramanga y Cali.



Este jueves, ‘Hugol’ responsabilizó a Alexandre Guimarães, técnico del América, de su no llegada. “El profe Guimarães bajó el dedo, fue lo que me dijo el señor Tulio, con quien tuve una conversación hace unas horas”, manifestó en sus redes sociales.