Hugo Rodallega volvió al gol en el FPC: ¿Cuántos años esperó?

Este 22 de marzo, en un horario atípico, Santa Fe recibió al Deportivo Cali en duelo pendiente de la fecha 2. Hugo Rodallega fue titular y gran figura frente al equipo que catapultó su carrera al exterior. Después de casi 18 años, 'Hugol' se reencontró con el verdiblanco y le marcó doblete. La 'Ley del Ex' no perdona.



La victoria de Santa Fe con sello Rodallega le permitió al cardenal encajar su cuarto partido al hilo sin perder, sumando la Copa Sudamericana en la que clasificó. Los cardenales se impusieron ante el azucarero con doblete de Hugo y anotación de Neyder Moreno. Después de recuperar su forma física, no solo aportó goles sino que además disputó 83 minutos.

¿Hace cuánto no marcaba Hugo Rodallega en el fútbol colombiano? La última vez fue en 2005, más exactamente el 14 de diciembre en la final de ida ante Real Cartagena. Ese día 'Hugol' celebró el 0-2 tras un pase de Armando Carrillo. Deportivo Cali conquistaría su octava estrella en casa.



Después de ese título de de Copa Mustang 2005-II, en el que Rodallega además terminó como goleador con 12 tantos, dio el salto al exterior. Empezó en la Liga de México con Atlas y terminaría jugando en Europa con Wigan y Fulham en Inglaterra, además de varios clubes de Turquía y su reciente aparición en Brasil.



Rodallega no quiso celebrarle al Deportivo Cali el doblete con Santa Fe, por respeto a su pasado y porque seguramente lamenta el mal momento que está viviendo la institución, que ya entró en la conversación por el descenso.