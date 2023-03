Hugo Rodallega admitió que estaba pasadito de kilos en Santa Fe

Hugo Rodallega regresó al fútbol colombiano después de 18 años jugando en el exterior y luego de la incertidumbre sobre qué equipo lo contrataría, apareció Independiente Santa Fe para tenerlo en cuenta para la temporada 2023.

Pese a que llegó como el máximo referente en ataque de Santa Fe, el técnico Harold Rivera no lo ha utilizado de manera constante en el esquema titular del equipo y cuando parecía que se adueñaría del puesto en el once tras su doblete contra Deportivo Cali, el delantero apareció de nuevo en el banquillo en el clásico contra Millonarios.



Con respecto a esta situación, el delantero habló en una entrevista en el programa F90 de ESPN y habló de su actualidad en Santa Fe, además, tocó el tema de su físico y admitió que le estaba costando volver a tener ritmo por el tema de la altura y el poco físico que tenía.



“Ahora estoy mentalizado en otras cosas, en estar a punto en Santa Fe...Aparte del tropiezo en el comienzo de Liga y del clásico que se perdió, nosotros venimos muy bien, en un alza donde el equipo ha levantado el nivel. Tenemos una buena armonía y es muy importante”.



Luego añadió: “La altura es difícil, además que no estaba bien en cuanto al físico y me costó. Terminé competencias con Bahía y yo me dediqué a las vacaciones”, reconoció Rodallega.



En la actual temporada con Santa Fe, Hugo Rodallega ha jugado 8 partidos de Liga, pero apenas ha sido titular en dos ocasiones. Sin embargo, acumula dos goles que lo pueden seguir motivando a buscar su mejor forma para pelear un lugar en la titular.