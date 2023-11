‘Aquí no se salva nadie, el que sí es un mediocre’: Hugo Rodallega

Santa Fe cerró un pésimo año con derrota 1-0 ante Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho el Campín por la Liga BetPlay Dimayor. Sin embargo, uno de los pocos jugadores que se salvan de la debacle cardenal fue el delantero y capitán del conjunto bogotano, Hugo Rodallega, quien tuvo un buen balance en este 2023 con el equipo, el cual durante 38 partidos en los que tuvo 15 goles y una asistencia.

Luego de la mala actuación del equipo durante ambos semestres, el delantero realizó su autocrítica en zona mixta frente a los medios de comunicación que estaban presente en el estadio, y el vallecaucano no se guardó nada, afirmando que es necesario realizar un cambio en cuanto a lo deportivo para el siguiente año.

“Aquí no se salva nadie, las cosas individuales funcionaron momentáneamente. Pero eso no quiere decir que yo me salve, acá todos somos culpables de que Santa Fe esté dentro de los mejores ocho. Salvar a alguien es ser mediocre, nosotros tenemos que pensar en lo que viene, y en mi caso yo tengo contrato hasta 2024 y quiero continuar acá”.



“Uno demuestra cuando quiere estar en un lugar con la actitud que tiene dentro de la cancha, y eso no se cuestiona porque yo siempre intento entregarme. Entonces lo que salga en redes sociales que yo diga que me quiero ir, es rotundamente falso. La gente empieza a especular, yo simplemente soy un espectador y hasta me rio en mi casa. Aquí todos son libre de opinar, pero quiero continuar con Santa Fe y me debo a este gran equipo”.

Por el momento el jugador aún se debe al equipo capitalino, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2024. Y está dispuesto a estar al frente del conjunto cardenal dentro del terreno de juego. Santa Fe seguirá entrenando hasta inicios de diciembre y de ahí saldrán a vacaciones (los que aún siguen en el equipo) hasta el dos de enero que es cuando inicien la pretemporada para el año 2024.