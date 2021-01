¿Nueva estrella para el América? Dos deseos de Rodallega en Colombia

A una edad temprana, Hugo Rodallega logró descrestar en el fútbol colombiano. Debutó con Deportes Quindío marcando la excelente suma de 20 goles en dos temporadas, en el Deportivo Cali fue goleador de la Liga y con Selección Colombia salió figura y campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005.

​

Grandes logros que lo catapultaron al fútbol mexicano y después al sueño europeo. Justamente en el 'Viejo Continente' se ha mantenido durante los últimos 11 años, va para 12, con un rendimiento destacado.



Ahora bien, con 35 años está quemando sus últimos cartuchos en Europa y en los próximos meses podría regresar a su tierra para vivir el ocaso de su carrera. El sitio al que quiere llegar lo tiene claro.

En diálogo con el ‘Carrusel’ de Caracol Radio, el delantero vallecaucano aseguró que es “normal” que a su edad se le asocie con un regreso al FPC y en dicho sentido “me he comunicado con varios clubes colombianos”, pero desafortunadamente “tengo contrato acá vigente (Denizlispor de Turquía) y es difícil la cláusula”.



Ahora bien, aclaró que su equipo actualmente está peleando por no descender y eso podría ser determinante a la hora de definir su futuro para la temporada 2021-22.



En el hipotético caso de regresar al país, Rodallega manifestó estar consciente de que “mi contrato en Colombia no sería como el de acá (Turquía)” e incluso se animó a decir que podría “renunciar a muchas cosas” para firmar con dos clubes del medio local. Soltó una bomba.

"Estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas por vestir la camiseta de América y retirarme en Quindío", expresó el nacido en Candelaria.



Respecto al campeón actual de la Liga BetPlay dijo lo siguiente: “Me encantaría ponerme la camiseta del América. Y además de que hay que negociar, ellos deben ver si me necesitan en su equipo. No es que yo coja mis maletas y me vaya".



En cuanto al club que lo vio dar sus primeros pasos en el profesionalismo, y que actualmente juega en segunda división, afirmó: "Ojalá mi último partido como profesional sea con Deportes Quindío, ojalá lo pueda cumplir".