¿Descarta ponerse la camiseta del América? Rodallega se despachó

Hugo Rodallega se cansó de esperar la llamada del máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, quien le informó días atrás que hablaría con el técnico Juan Carlos Osorio para definir si había alguna posibilidad de vincularlo al nuevo proyecto, como era el objetivo del goleador colombiano que quedó libre tras militar en el Denizlispor, de la Superliga de Turquía.



Sin embargo, eso nunca ocurrió y el jugador admitió este martes que necesita trabajar y no puede esperar más, ante lo cual analiza tres ofertas del fútbol internacional.

En diálogo con el Súper Combo del Deporte en Cali, ‘Hugol’, quien continúa de vacaciones en la capital vallecaucana, señaló que “de antemano le agradezco mucho al hincha americano, porque en las redes sociales son muchos los mensajes positivos que recibo de parte de ellos, muy agradecido con ellos, pero esa no es una decisión mía, ya llevo años diciendo que quiero jugar con América, esta vez que las cosas estaban para conversarse, yo con libertad de poder hacerlo, antes con contrato era más difícil, ahora que soy jugador libre estuve conversando con don Tulio, él me manifestó también su deseo de que yo vistiera esta camiseta, me dijo que iba a tener reuniones con su nuevo cuerpo técnico, pero lamentablemente me quedé esperando, nunca me llegó una respuesta de parte de ellos. Eso me da a entender que no hago parte de ese proyecto del profesor Osorio, obviamente yo como profesional que necesita trabajar y buscar opciones me tocó moverme por otro lado estoy intentando solucionar mi futuro”.



Reconoció también que nunca habló con Osorio, “directamente no. Lo que pasa es que son decisiones, he sido muy respetuoso con ellas, siempre, con los entrenadores y sus proyectos, lo que ellos quieren y si lamentablemente no estoy allí, para mí es sorprendente, pero también entendible. Hablé con el jefe (Tulio Gómez), le pregunté a él si verdad no estoy dentro del proyecto, vi una noticia en internet, me respondió ‘no sé nada mijito, voy a tener una reunión con él y cualquier cosa le comento’, a lo que le contesté que iba a estar pendiente porque tengo que resolver la situación, eso hace muchos días y por eso me atribuí eso de que no hago parte del proyecto y de que a lo mejor no me necesitan”.



Sobre su futuro inmediato sostuvo que “lo más seguro es que no sea aquí en Colombia, había hablado con mi esposa y estábamos mentalizados que si nos quedábamos en Colombia mi prioridad era América, pero si no se puede aparecieron otras ofertas y estamos analizando, puede ser también Suramérica, estoy hablando con tres equipos: Uno de Turquía, uno de Grecia y uno de Brasil, donde le guste a Dios allí voy a estar, posiblemente me llama la atención la idea de Brasil porque ya quiero estar un poco más cerca”.



En cuanto a esa ilusión que tenía Adrián Ramos de que compartieran el ataque, señaló: “Hasta yo, hemos charlado por ahí un par de veces, somos amigos desde niño”.



Minutos antes, el jugador había trinado lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Bueno, vamos a aclarar el tema por qué siento que el hincha lo merece por todos esos mensajes de apoyo y deseo de verme vestido de rojo, de antemano muchas gracias. Yo fui muy claro con ustedes y dije siempre y cuando me lo permitan estaría dispuesto, pero al parecer dentro de él nuevo proyecto no encaja mi nombre así que les agradezco de todo corazón rojo por sus mensajes”.



Bueno vamos a aclarar el tema por qué siento que el hincha lo merece por todos esos mensajes de apoyo y deseo de verme vestido de rojo de antemano muchas gracias🙏🏾 — — HUGUITO⚽️#7 (@hugol1120) July 6, 2021 Yo fui muy claro con ustedes y dije siempre y cuando me lo permitan estaría dispuesto pero al parecer dentro de él nuevo proyecto no encaja mi nombre así que les agradezco de todo corazón❤️ por sus mensajes🙏🏾 — HUGUITO⚽️#7 (@hugol1120) July 6, 2021

Con 35 años de edad y como ocurrió en otras temporadas, Hugo Rodallega tampoco pudo cumplir su sueño ni el de su padre ya fallecido de vestir la camiseta del equipo que es hincha.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces