Rodallega tras doblete ante Cali: 'El sentimiento va a estar siempre'

En charla con los medios tras la victoria 3-0 ante Deportivo Cali, el delantero Hugo Rodallega se refirió al momento que vive Santa Fe y la principal razón por la que no quiso celebrar sus primeros goles como cardenal. El jugador recordó que la última vez que anotó en el FPC salió campeón con el verdiblanco.

"Es una sensación de alegría y de emoción porque primero, los goles ayudan para que el equipo siga por la senda y se siga creando un grupo con mucha fuerza, segundo, en la parte emocional abrazaba a mi hijo ahora y le decía que él no había nacido cuando había hecho mi último gol acá", empezó.



Rodallega marcó doblete en la victoria de Santa Fe y prefirió no celebrar como esta acostumbrado. Juntó sus manos para dar excusas. "Fue bonito y lo disfruté con mis compañero, pero con mucho respeto porque fue mi última camiseta acá y salí campeón con ellos. El sentimiento va a estar ahí siempre y por respeto no quise celebrar los goles como se merecía, la hinchada de Santa Fe espero que entienda eso. Es algo que se ve en el fútbol".



Finalmente, el jugador dijo estar ""Contento por los goles y por la victoria, nos vamos tranquilos pero con los pies en la tierra porque tendremos el clásico en pocos días". Lo que se viene es nada más y nada menos que el clásico capitalino, el primero que vivirá con Santa Fe y en el que espera brillar.



"El equipo simplemente tiene que seguir haciendo énfasis en mejorar. Tenemos pocos días para recuperarnos y preparar el partido contra Millonarios y sabemos lo que representa. En lo personal lo tomo como una bonita oportunidad porque será mi primer clásico capitalino. Voy a disfrutarme esa noche y esperamos ser nosotros los que se lleven los 3 puntos. Estamos en una senda ganadora y hay una armonía impresionante en el equipo. Ojalá le brindemos a Santa Fe estar en los lugares que merece y estar peleando arriba", finalizó.