Bodhert se destapó tras salida de Santa Fe: ¿hubo conflicto interno?

Independiente Santa Fe sufrió una goleada histórica por parte de Águilas Doradas en El Campín y luego de ese resultado, el técnico Hubert Bodhert tuvo que dejar su cargo, dándole paso al uruguayo Pablo Peirano quien llegó en su reemplazo.

Pese a que Santa Fe aún sigue en el grupo de los ocho clasificados, la hinchada cardenal ha sido bastante crítica por el estilo de juego que tenía Bodhert y que no le permitió ser un equipo dominante en la cancha.



Luego de su salida, Hubert Bodhert dio una entrevista al ‘Alargue’ de Caracol Radio y allí mencionó los pecados que cometió al mando de Santa Fe, pero también se marchó dejando al equipo clasificado en los ocho mejores.



“Toca es mirar el rendimiento, por qué no podíamos tener un fútbol tan estético como se quería. De alguna forma conseguir resultados. Mañana o más adelante, no es si jugaste bonito o feo. Nosotros tuvimos un Santa Fe donde siempre debe estar un equipo de esta talla, en los ocho. Uno en el camino va mejorando cosas. A la salida mía, al equipo lo dejé clasificado”, mencionó Bodhert.



De igual manera, el técnico dejó claro que nunca hubo un problema interno entre el cuerpo técnico, jugadores e incluso con la directiva y aseguró que estuvieron bien, logrando buena relación entre las partes.



“Al interior siempre estuvimos bien, con jugadores y directivos. Nunca tuvimos problemas con los jugadores. En todos los equipos estarán contentos los 18 de concentración y los que no, no lo estarán. Se han vendido muchas cosas. Hay buena relación con los muchachos y respeto. Han trabajado de gran manera. Todos después del partido hablamos”, mencionó Bodhert.



Aprender de los errores: “tuvimos desaciertos como todos. Lo hemos estudiado y nos quedará como experiencia. Yo estoy tranquilo, soy una persona que se entrega. Mi trabajo lo hago con pasión. No se dio, salí, pero nunca bajo nuestro mando, vimos un santa Fe de décimo o algo así.