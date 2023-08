Hubert Bodhert tras la igualdad: 'Tuvimos un primer tiempo horroroso'

Independiente Santa Fe sufrió pero logró rescatar puntos en su visita a la ciudad de Santa Marta. El cuadro bogotano igualó 2-2 frente a Unión Magdalena a pesar de irse en desventaja por dos goles al descanso y con un hombre menos por la expulsión de Fabio Delgado.



Hugo Rodallega y Jersson González, que ingresaron en el segundo tiempo, le cambiaron la cara al cuadro visitante y lograron marcar para cerrar el empate. Finalizado el encuentro, Hubert Bodhert realizó un balance de lo sucedido e hizo énfasis en los errores cometidos en los primeros 45 minutos.

¿Por qué un primer tiempo tan complejo? "Venimos de un gran esfuerzo del miércoles, físico, psicológico, un estrés bastante en el grupo. Tuvimos un primer tiempo horroroso, sobre todo porque no sentimos respuesta de algunos jugadores que pusimos como inicialistas".



"El remate nos lo dieron los jugadores que venían con mayor ritmo, modificamos y tuvimos capacidad de reacción. El equipo saca un equipo que estaba muy en el fondo".



Hay capacidad: Lo que pasó en el primer tiempo vamos a evaluarlo, necesitamos respuesta de cada uno de los integrantes de este equipo, pues no podemos reducir la nómina a 11 jugadores. En el segundo tiempo, con un hombre menos, demostramos que hay con qué y hay capacidad.



A seguir trabajando: Soy sincero, en el primer tiempo faltó calidad en nuestros jugadores, en las resoluciones a nivel individual y eso, si no hay claridad, va a ser un fútbol burdo y no puedes esperar un resultado diferente. Vamos a seguir trabajando para que nuestros jugadores tengan su mejor nivel en lo que resta de la liga.



Mejores sociedades en el segundo tiempo: "La cantidad de horrores que empezamos a cometer y el tema del posicionamiento y cómo haríamos una presión, teniendo un hombre menos. Los muchachos lo hicieron bien, fuimos al frente, aseguramos la pelota, encontramos mejores sociedades".



¿Le sienta bien Santa Marta? "Tuvimos una capacidad de reacción importante, impresionante para mi la manera en que estos muchachos jugaron el segundo tiempo. Si vamos así a todas las plazas, hoy cortamos una racha, pues Santa Fe sumaba 12 partidos sin sumar como visitante".