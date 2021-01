Once Caldas arranca el 2021 sin director técnico: sorpresiva decisión

¿Qué pasó? No se sabe. Sin embargo, este viernes 1 de diciembre la afición del Once Caldas se vio sorprendida por la decisión de Hubert Bodhert de dar un paso al costado y renunciar a la dirección técnica del club blanco de Manizales. Así lo anunció el mismo entrenador en un comunicado que publicó en sus redes sociales.



“He tomado la decisión, junto a mi cuerpo técnico, de no seguir siendo parte del equipo Once Caldas. Hoy cierro un ciclo importante en mi vida laboral”, aseguró Bodhert en su comunicado, en el que agradeció a los dirigentes, jugadores, hinchada y hasta prensa de la capital de Caldas.



Hubert Bodhert renuncia a Once Caldas. Foto: Tomada de Twitter

La decisión sorprende, pues se había dicho que el cartagenero había arreglado su continuidad como entrenador para 2021, a pesar de que tuvo ofertas para irse, como la del Pereira. Ahora, el club albo deberá buscar un director técnico cuanto antes, pues la próxima semana deberá arrancar su pretemporada.