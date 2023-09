Bodhert quedó satisfecho con Santa Fe: ‘Me voy contento con mi equipo’

Santa Fe venció 1-0 a Junior de Barranquilla en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2023, y llegó a 14 puntos que lo acomodan entre los ocho mejores de la tabla de posiciones.



El equipo que dirige Hubert Bodhert encontró una ventaja en el segundo minuto de juego y supo administrar la ventaja. Así, el técnico analizó: “El equipo hizo un partido práctico, se acomodó a una forma y la desarrolló de muy buena manera. Nos faltó eficacia para aumentar (la ventaja), pero se hizo un partido como se tenía que hacer, sabíamos que había que sumar, llegamos a 14 puntos y hay que seguir trabajando”.



“Santa Fe es un equipo que no tiene techo, que sigue en construcción, corriendo, día a día veremos más cosas. Aunque creamos que se juega bien algún partido, seguiremos exigiendo, porque no hay nada perfecto, pero queremos un equipo que mantenga la regularidad de su juego”, agregó el estratega cartagenero.



Finalmente, Bodhert apuntó: “Todos los muchachos tuvieron una buena actuación y ellos hacen parte del equipo, hoy hicieron cosas relevantes, cosas buenas y ese es nuestro deber. No sé si ha a algunos les agrade o no, pero yo me voy contento con mi equipo”.