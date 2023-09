Bodhert no se engaña: ‘Santa Fe es un equipo que sigue creciendo’

Hubert Bodhert no se emocionó más de la cuenta luego de ganar su primer clásico bogotano como entrenador de Santa Fe. Este domingo, el equipo cardenal venció 2-4 a Millonarios en El Campín, en partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2023.



El entrenador cartagenero no fue de excesos en sus declaraciones; eso sí, se ilusiona con el crecimiento de su proyecto y la consolidación de su proceso.



“Me gusta el día a día del equipo, nos vamos convenciendo de las forman y fórmulas, vemos a un Santa Fe diferente de la primera fecha, hemos trabajado con buena disposición para entender lo que tenemos seguimos creciendo este equipo no tiene techo”, dijo Bodhert.



“Contra Millonarios se hizo lo que tenía que hacer, cuando tenía que administrar, se administró, cuando tenía que acelerar, se aceleró. El equipo hizo un gran partido y poco a poco vamos llenado de confianza a otros jugadores que necesitamos se sumen a los que vienen en buen momento. Tenemos que seguir lo que está planificado, el plan de trabajo que se está desarrollando, este es un equipo que sigue creciendo, faltan muchas cosas por mejorar y vamos en ese plan, ahora es recuperar el grupo y pensar en el próximo partido”, continuó el DT cardenal.



Bodhert explicó por qué Santa Fe bajó su producción cuando ganaba con amplitud: “En el 1-4 el equipo se posicionó bien, por ahí no intentamos más, pero teníamos el control del juego, con el otro gol el equipo nuevamente mete el acelerador, no pudimos hacer más, pero se hizo lo que el equipo debía hacer, ya miraremos por qué no fuimos tan intensos, no dejar de lado que Millonarios es un gran equipo con uno o dos menos”.