Reclamo de Bodhert: ‘Santa Fe no juega mal, no quieren ver otra cosa’

Independiente Santa Fe empató 1-1 en su visita a Boyacá Chicó en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2023, resultado que lo mantiene entre los ocho mejores de la tabla de posiciones con 19 puntos; aunque dejó escapar la oportunidad de superar la barrera de los 20 puntos.



Santa Fe tuvo un partido aceptable, con buen despliegue físico, y con atajadas salvadoras del arquero paraguayo Antony Silva.



El técnico Hubert Bodhert analizó el juego: “Todos sabemos y conocemos que esta es una cancha difícil para la circulación de la pelota. Nos costó, pero generamos para tener un marcador diferente al que se dio. Al final hicimos un buen trabajo y vamos poco a poco cambiando la historia de los partidos de visitante, el equipo sigue sumando y eso es bueno para todos”.



Bodhert hizo un reclamo a los críticos de su equipo, pues siente que no se quiere reconocer la evolución de juego y la mejoría en diferentes aspectos.



“Esperamos seguir mejorando el nivel. Siento que el equipo juega bien. Santa Fe tiene sociedades por dentro, amplitud, genera situaciones para ampliar el marcador, y que tiene momentos de sufrimiento como todos los equipos. Santa Fe, por los puntos que tiene…muchos dicen que juega mal, se quedaron con las primeras fechas y no quieren ver otra cosa; pero yo siento que el equipo ha cambiado y va en crecimiento. Tiene posesiones y frecuencia de pases más extensos, con filtros, atacando a espaldas”.



Además, confirmó que dos jugadores salieron lesionados: “Jhojan salió con una carga en el aductor. Lo recuperamos, se sintió débil y la volvió a sentir. Hay que revisar bien. Yeison Moreno sintió un jalón, esperemos no sea grave. Hay que meter mano de lo que tenemos”.