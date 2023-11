Le salió trabajo rápido: Hubert Bodhert ya arregló con equipo de Liga

Hubert Bodhert tuvo un semestre para el olvido y aunque llegó con muchas expectativas a Independiente Santa Fe, al final, terminó fracasando y tuvo que dejar su cargo como director técnico del cuadro bogotano.

Una goleada histórica 5-0 de Águilas Doradas en El Campín sobre Santa Fe, hizo que Bodhert se fuera del equipo y además, lo dejó con una compleja diferencia de gol que fue muy difícil recuperar, por lo que el cuadro cardenal no logró clasificar a las finales.



Luego de esa mala experiencia en un club histórico como Santa Fe, Hubert Bodhert no duró mucho tiempo desempleado y el técnico ahora dirigirá a Jaguares de Córdoba, uno de los equipos que terminó colero en esta Liga BetPlay 2023-II y tendrá el reto de no dejarlo caer al descenso directo el próximo año.



Jaguares confirmó su contratación a través de las redes sociales y con el contrato firmado, se espera reunión con las directivas para armar la plantilla modelo 2024.