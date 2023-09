Hubert Bodhert explotó por derrota de Santa Fe contra Nacional

Hubert Bodhert criticó fuertemente a sus jugadores por la humillante derrota de Independiente Santa Fe 3-0 contra Atlético Nacional, en partido de la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2 2023.



El entrenador cardenal aceptó la derrota con frustración, considerando que “Nacional fue justo ganador”.



“Aquí hay un tema muy claro y yo lo resumo en la capacidad individual. Nosotros nos debemos a que cada uno de estos muchachos dentro de su capacidad individual pueda desarrollar e interpretar el juego y puedan resolver, pero cuando tú ves que para controlar un balón es complicado, para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico y a mí como técnico. Les acabo de decir: 'con equipos con una menor nómina he competido mucho mejor', pero lo de hoy es frustrante y veo que Nacional es justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual. Cada uno de sus jugadores muestra una calidad. Nosotros cometimos errores y horrores. Yo resumo a que ha faltado capacidad a nivel individual y eso deteriora el trabajo de grupo. Espero que tengan más tranquilidad y más seguridad y en medida de que haya más de esto, podremos dar una mejor presentación”, comenzó analizando Bodhert en fuertes declaraciones.

Bodhert se lavó las manos diciendo que “yo no puedo cambiar las cosas”, y anunció que está dispuesto a hacer cambios drásticos en el plantel para los próximos partidos.



“Sigo creyendo que este grupo puede dar mucho más. Ha mostrado cosas buenas y tenemos que retomar esa idea. Toca darle la seguridad, no tenemos mucho tiempo, pero si toca tomar decisiones podremos revisar y buscar, de aquí al domingo, para encontrar un equipo más sólido. Tenemos que empezar a pensar en la solidez de la parte defensiva, para tener una mayor solidez en la parte ofensiva. Vamos a evaluar y analizar y a tomar las mejores decisiones para tener un mejor equipo el próximo fin de semana. Todos los equipos tienen un bache y a nosotros nos cogió ahorita. Hay que mantener el rumbo, porque esto no va a ser para toda la vida. Un partido de estos, muchos lo han tenido en la liga y lo que debemos evitar es tener este bache durante mucho tiempo. Debemos tener calma y recomponer para el próximo compromiso. Esto no va a ser para toda la vida”, comentó el DT albirrojo.