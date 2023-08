Hubert Bodhert se cansó de problemas defensivos en Santa Fe vs América

Hubert Bodhert no resistió la manera como perdió Santa Fe en su visita a América de Cali, este domingo en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II. El técnico cartagenero explotó por los graves problemas defensivos de su equipo y por el bajo rendimiento de algunos de sus jugadores.



“El rendimiento a nivel individual de algunos jugadores no fue el mejor, por lo tanto no tuvimos a la altura. Quizás si hubiésemos competido mejor en cuanto a la pelota quieta no nos llevamos este resultad, porque América me gana el partido en la pelota quieta, cualquier pendejada que me tiraban era un problema, entonces ante eso ya a mí me queda difícil ahí del banco”, fue el señalamiento de Bodhert a sus dirigidos.



Además, confesó que siente que le falta peso al plantel que dirige. “De alguna manera sí falta peso, quizás hay cantidad, pero falta peso sobre todo para hacer recambios. Sin embargo, eso es lo que tenemos y vamos a ‘camellar’, a mejorar y como digo, algunos no estuvieron y los recambios no son lo que lo ideal”, comentó.



“En el trámite del juego cedimos la pelota y terminamos desorientados, ofensivamente no pesamos (…) En cuanto a planteamiento desde el primer minuto salimos a buscar el partido, presionó, fue arriba. No me puedo reprochar por venir a buscar el partido, echarme para atrás si (…) Nosotros vamos partido a partido. Es un equipo que presenta irregularidad y estamos en construcción, así que hay que seguir trabajando”, fue arte del análisis de Hubert Bodhert.



Finalmente, el técnico reconoció falta de tiempo para trabajar y mejorar las falencias: “No se puede trabajar, no hay mucho. Lo único que tenemos que hacer es recuperar al grupo. Esta semana que es larga podemos trabajar. Nosotros jugamos el miércoles, regresamos el jueves a recuperar el equipo, el viernes también y ayer el viaje, movimos el equipo un poco aquí en Cali. No hay tiempo de hacer tanto, el trabajo es audiovisual, tablero y que ellos puedan desarrollar lo que se presente. Pero físicamente no tenemos tiempo para trabajar el equipo”.