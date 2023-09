Bodhert hizo llamado de atención: ‘No fue un partido correcto’

Santa Fe cedió puntos en Bogotá ante Alianza Petrolera, club que propuso en el estadio El Campín y se quedó con un juego que a priori era asequible para los ‘Cardenales’.



Pues bien, tras la derrota en casa, el técnico del ‘León’, Hubert Bodhert aseguró que no se tomaron las decisiones correctas este domingo, pero que no es una caída para ‘perder la cabeza’.



“El equipo en cuanto a efectividad no tuvo un buen partido. No sentí que hayamos hecho lo correcto. Nos toca irnos con esta derrota, ahora analizaremos que tenemos que modificar y ojalá tener un 9 para el próximo juego”, comentó de inicio en rueda de prensa.

Y agregó: “Santa Fe siempre buscó, pero no se tomaron buenas decisiones en el último cuarto de cancha y cuando las hubo la resolución no fue la mejor. No fue un partido correcto”.



Por su parte, Bodhert resaltó que ya tiene en mente el equipo para el resro del semestre, pero que en este duelo se dio cuenta que no hay soluciones para cambiar los resultados adversos: “No hubo soluciones en el juego. Hemos encontrado el once, pero no tenemos un revulsivo ni variantes que cambien el rumbo de un partido”.



Por otro lado, el técnico avisó que cambiará una pieza en la defensa para futuros juegos y le restó importancia a la derrota ante Alianza: “En la defensa habrá variantes y la persona que ingrese debe tomar buenas decisiones. Se perdió, no es agradable, pero no vamos a perder la cabeza pese a esta derrota, ahora viene Nacional, un partido que queremos sacar adelante”



Además, habló del duelo ante Nacional: “Antes de Nacional revisaremos todo y tomaremos decisiones para ver una cara diferente en la plantilla, creo que he dado oportunidades a todos en la nómina, es clave la continuidad para sacar no solo el juego de Nacional adelante, sino los siguientes”.



Finalmente, actualizó el estado de salud de Hugo Rodallega: “Se puede adelantar un poco en los plazos, pero hay que respetar los protocolos. La otra semana podría estar, pero ya es decisión de los médicos".