Liga BetPlay II-2022: lo bueno, lo malo y lo feo en la cuarta fecha

Terminó la jornada 4, en la que se anotaron 24 goles, solo un visitante pudo ganar y solo un juego no tuvo anotaciones. El líder del campeonato tiene, además, al goleador en lo que lleva este semestre.



Por su parte, Deportivo Cali nada que sale del fondo de la tabla; hubo clásico regional y lo ganó el más joven; mientras que dos viejos amigos se encontraron y uno goleó al otro.



Aquí el resumen de la cuarta jornada de la liga colombiana.



Lo bueno

- Alianza Petrolera. Le ganó 3-1 a Bucaramanga en el duelo regional de Santander, resultado que lo deja quinto en la tabla de posiciones.



- Líder invicto. Es el Unión Magdalena, que ganó de visitante en la fecha 4 y llegó a 10 puntos. En medio de la lucha por la permanencia, el ciclón sopla fuerte y mira a todos desde la cima.



- Fuertes en defensa. Millonarios y Junior ganaron sus partidos (a Envigado y Santa Fe, respectivamente) sin recibir gol; además, son los equipos menos vencidos de la Liga II, con 2 goles en contra.



Lo malo

- Santa Fe. Perdió 2-0 con Junior en Barranquilla, en un resultado que pudo ser más largo. El equipo de Alfredo Arias prueba defensa de tres, pero debe trabajarla mucho, porque la pasó mal.



- Los verdes no han madurado. Cali es último, con un punto, pues volvió a perder, esta vez contra Pereira. Por su parte, Nacional tiene dos unidades, no conoce el triunfo y, aunque dominó en el primer tiempo, no pudo sostener la ventaja contra el Tolima.



- Patriotas vs. Jaguares. Cerró la jornada con un pálido 0-0; y no se trata de goles, se trata de buen fútbol…no lo hubo en Tunja.



Lo triste

- ‘Cheché’ Hernández. Este martes, el técnico de Patriotas Boyacá no estuvo en el banquillo, pues está hospitalizado por problemas cardiovasculares.