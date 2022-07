Liga BetPlay II-2022: lo bueno, lo malo y lo feo en la segunda jornada

Se disputaron nueve partidos de la jornada 2 de la Liga BetPlay II-2022. América vs. Pereira está aplazado y no tiene fecha confirmada para jugarse. Se marcaron 19 goles y solo cuatro locales pudieron sumar los tres puntos.



Deportivo Cali, campeón hace dos torneos, arrancó siendo colero, otra vez; ninguno de los tres equipos bogotanos han ganado; y los equipos con más goles anotados son Pasto (5) y Santa Fe (4).



Aquí el resumen de la segunda jornada de la liga colombiana.

Lo bueno

- El ‘Caballo’ Márquez: luego de un triste paso por Millonarios, volvió al Unión Magdalena Ricardo Márquez. El delantero lleva dos goles en dos fechas y recuperó la confianza que no tenía en Bogotá. Hoy es uno de los cinco artilleros del inicio de la Liga II, al lado de Marco Pérez (Águilas Doradas), Facundo Boné (Pasto), Ayron del Valle (Once Caldas) y Neyder Moreno (Santa Fe).



- Pasto y Santa Fe: son los equipos con más goles, 5 y 4 respectivamente; el cardenal ha jugado ambas fechas de visitante, y el volcánico es líder del campeonato.



- Junior de Barranquilla: debutó con un triunfo importante y merecido 3-1 sobre Atlético Nacional. Es, tal vez, el equipo mejor armado del fútbol colombiano, y ya responde a su responsabilidad.



Lo malo

- Deportivo Cali: Sabemos que hasta ahora empieza el proceso de Mayer Candelo, solo que empezó como colero de la Liga II, y en la memoria está que el semestre anterior estuvo casi todo el campeonato en el fondo.



- Envigado FC: peor inicio de Liga II no puede haber, pues no ha ganado, no ha marcado gol, y permitió cuatro en su contra.



Lo feo

- ¡Ay, Teo! Otra vez expulsado. Justo cuando Mayer Candelo acaba de darle la importancia de referente del Deportivo Cali. Actitud infantil y reprochable contra Deportes Tolima.