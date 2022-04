Liga Betplay I-2022: lo bueno, lo malo y lo feo en la fecha 15

Terminó la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2022 y ya hay tres equipos fijos en los cuadrangulares semifinales. Jugado el 75% del torneo ‘todos contra todos’, el Deportivo Cali quedó eliminado y no podrá defender su título.

Seis locales ganaron, se presentaron tres empates y solo salió victorioso solo un visitante, en una jornada en la que se marcaron 26 goles.



Aquí el resumen de la decimoquinta jornada de la liga colombiana.



Lo bueno

- Nacional. Se sumó a Tolima y Millonarios como los equipos clasificados a cuadrangulares; además, el verde es el líder (33 puntos) y el equipo con más goles convertidos (25). Sin duda, candidatos al título.



- Bucaramanga. Cerró la fecha con un triunfo 3-2 sobre Cortuluá y se metió en los ocho, ubicándose quinto en la tabla con 24 unidades.



Lo malo

- Pasto. Es el peor local del campeonato: sumó 7 puntos en el estadio Libertad, con un triunfo y cuatro empates en ocho compromisos.



- Unión Magdalena. Su crisis de resultados no para, ahora cayó en casa contra Patriotas y sigue siendo el principal candidato al descenso.



- Once Caldas. Salió de los ocho primeros debido a su mala racha: no gana hace 5 fechas, en las que solo ha sumado 2 puntos.