Prográmese: así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay ya arrancó de manera oficial, con grandes sorpresas como la goleada de Millonarios 5-0 a Medellín, la gran victoria de Fortaleza en su regreso a la primera división, y el rompimiento de la racha negativa que tuvo Santa Fe en condición de visitante.

Frente a estas situaciones que ocurrieron en la jornada inicial, la segunda fecha también estará plasmada de emociones y de partidazos.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor, que se disputará desde el jueves 25 de enero hasta el domingo 28.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 2



Jueves 25 de enero

​

Fortaleza CEIF vs. Patriotas / 6:10 p.m. (Metropolitano de Techo)

​Águilas Doradas vs. Once Caldas / 8:20 p.m. (Alberto Grisales)



Viernes 26 de enero



Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima / 6:10 p.m. (Departamental Libertad)

Alianza FC vs. Deportivo Cali / 8:20 p.m. (Armando Maestre Pavajeau)



Sábado 27 de enero



Independiente Santa Fe vs. Envigado / 4:00 p.m. (El Campín)

Jaguares vs. Equidad / 6:10 p.m. (Jaraguay)

Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira / 8:20 p.m. (Atanasio Girardot)



Domingo 28 de enero



Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla / 4:00 p.m. (La independencia)

América de Cali vs. Atlético Nacional / 6:10 p.m. (Pascual Guerrero)

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios / 8:20 p.m. (Alfonso López)