Hinchas violentos del Cali están identificados: ¡También caerán!

Los hinchas del Deportivo Cali que invadieron la cancha del estadio Doce de Octubre, y agredieron a jugadores y cuerpo técnico verdiblancos, por la derrota 2-0 contra Cortuluá, ya están identificados.



Cortuluá tiene información privilegiada que ayudará a individualizar a los violentos, y por eso entregará todo lo que tiene a las autoridades de Tuluá, Cali y en general del Valle del Cauca.



Al minuto 82 de juego, centenares de aficionados saltaron desde la tribuna de oriental al campo de juego, para agredir a jugadores como Teófilo Gutiérrez y el resto del plantel azucarero; también encuellaron y maltrataron al técnico Mayer Candelo, en hechos bochornosos que se presentaron este miércoles 21 de septiembre.



El club Cortuluá dará una rueda de prensa este jueves 22 (10:00 a.m.), en la que dará detalles y anunciar medidas sobre los hechos violentos producidos en su estadio, por parte de barrabravas del Cali.



Gracias a su sistema de ingreso al estadio, tienen identificados a los 1.441 aficionados que entraron a la tribuna de oriental. Es claro que no todos son culpables, que muchos de ellos ni siquiera invadieron el terreno, pero tienen nombres y números de cédula detallados, que ayudarán bastante a la individualización de los vándalos.



Apoyados en las cámaras del estadio y de Win Sports -canal que transmite el fútbol colombiano-, además de videos aficionados en redes sociales, las autoridades esperan dar con la plena identificación de los agresores.



La asistencia general al partido Cortuluá vs. Cali fue de 5.209 personas, y seguramente darán con los verdaderos culpables, que también caerán por sus actos violentos.